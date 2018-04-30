Land Rover 70 yaşında

Land Rover, her türlü zeminde 70 yıllık maceraları ve keşiflerinin ardından bir kez daha Defender’ı yeni yüksekliklere taşıdı.
250 metreye yayılan en büyük Defender çizimi Fransa Alpleri’ndeki bir dağın yamacına çizildi. Kar üzerine çizilen bu benzersiz sanat eseri, orijinal Land Rover’ın 1948 Amsterdam Otomobil Fuarı’nda ilk kez dünyaya tanıtılmasından tam 70 yıl sonra, 30 Nisan’daki Dünya Land Rover Günü’nü duyurmak üzere yaratıldı.
VİZYONER TASARIMIN ADI LAND ROVER
Benzersiz resim, Rover’ın Mühendislik Direktörü Maurice Wilks’in orijinal Land Rover’ın şeklini Red Wharf Körfezi’nin kumlarına çizdiği ve fikrini Rover’ın Yönetim Direktörü olan kardeşi Spencer’a teklif ettiği anı hatırlatma amacı taşıyor. Bizim Defender olarak bildiğimiz bu vizyoner tasarıma “Land Rover” adı verilmişti.
TOHUMLAR DEFENDER OLARAK ATILDI
Land Rover, hayranlarını Dünya Land Rover Günü’nde gerçekleşecek online yayındaki kutlamalara katılmaya davet ediyor. Seri Land Rover ve Defender’ın köklerinden 1970’te Range Rover ve 1989’da Discovery’nin piyasaya sunulmasına kadar dünyanın en sevilen 4×4’lerinin ve Land Rover’ın öncü teknolojilerinin yaratılmasına yardımcı olan kişiler, programın yıldızlarını oluşturuyor.
LAND ROVER’IN 70 YILIK ZAMAN AKIŞI
- Land Rover Series I Amsterdam Otomobil Fuarında tanıtıldı
1953 Series I’in long wheelbase modeli tanıtıldı
1956 Oxford ve Cambridge takımları Series I ile Londra-Singapur gezisini tamamladı
1958 Land Rover Series II daha sade bir tasarımla tanıtıldı
1970 Orijinal iki kapılı Range Rover (Klasik) satışa çıktı
1971 Land Rover Series III tanıtıldı
1972 Range Rover 18.000 millik Trans-America keşif gezisinde Darien Uçurumu’nu geçti
1976 1.000.000. Land Rover üretildi
1979 İlk Paris-Dakar rallisini bir Range Rover kazandı (ve bu başarı 1981’de yeniden tekrarlandı)
1981 Land Rover, Camel Trophy ile olan efsanevi ortaklığına başladı
1981 Dört kapılı Range Rover piyasaya sunuldu
1989 Üçüncü Land Rover modeli olan Land Rover Discovery satışa sunuldu
1990 Orijinal “Landie” yeniden piyasaya sunuldu ve Defender olarak yeniden aldandırıldı
1994 İkinci nesil Range Rover tanıtıldı
1997 Yeni Freelander yenilikçi teknolojisi Yokuştan İniş Kontrolü ile birlikte tanıtıldı
2001 Genel bağımsız havalı süspansiyona sahip üçüncü nesil Range Rover tanıtıldı
2003 İlk G4 mücadelesinde 16 takım ABD, Güney Afrika ve Avustralya’yı geçti
2004 Range Stormer Concept, Range Rover ve üç kapılı gövde modelinin performansı hakkında ipuçları verdi
2004 Üçüncü nesil Discovery olan Discovery 3/LR3 New York Otomobil Fuarında tanıtıldı
2005 Yeni Range Rover Sport tanıtıldı
2006 Freelander 2/LR2 tanıtıldı. Halewood’da üretilen ilk Land Rover’dır
2007 LRX konsept otomobil, yeni lüks SUV’un tasarım dili hakkında ipucu verdi
2009 Land Rover’ın dördüncü nesli tanıtıldı
2010 Dünyanın ilk lüks kompakt SUV’u Range Rover Evoque ilk kez dünyaya tanıtıldı
2012 İlk tamamen alüminyum SUV olan dördüncü nesil Range Rover tanıtıldı
2013 Yeni nesil Range Rover Sport, New York Otomobil Fuarında tanıtıldı
2014 Özel Araç Operasyonları (SVO) bölümü resmi olarak kuruldu
2014 En hızlı, en çevik ve en güçlü Land Rover olan Range Rover Sport SVR ilk kez tanıtıldı
2014 Discovery Vision Concept, Discovery araçlarının yeni tasarım vizyonu hakkında ipuçları verdi
2014 5+2 koltuklu yeni premium kompakt SUV olan Discovery Sport tanıtıldı
2015 Üçlü Defender modellerinin sonlandırıldığı Birleşik Krallık’taki en büyük kum çizimiyle duyuruldu
2015 Özel Range Rover SVAutobiography long wheelbase New York’ta tanıtıldı
2015 Evoque Convertible, dünyanın ilk lüks kompakt SUV convertible otomobili oldu
2015 Eşi benzeri olamayan Land Rover “Defender 2.000.000” bir hayır kurumunun açık artırmasında 400.000
pound’a satıldı
2016 Son Defender üretim hattından çıktı
2016 Dünyanın ilk Akıllı Koltuk Katlama teknolojisine sahip Yeni Discovery tanıtıldı
2017 Land Rover dördüncü Range Rover modeli Velar’ı tanıttı
2018 Sınırlı Üretim Range Rover SV Coupé, Cenevre Otomobil Fuarında tanıtıldı