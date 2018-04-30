Land Rover 70 yaşında

Land Rover, her türlü zeminde 70 yıllık maceraları ve keşiflerinin ardından bir kez daha Defender’ı yeni yüksekliklere taşıdı.

250 metreye yayılan en büyük Defender çizimi Fransa Alpleri’ndeki bir dağın yamacına çizildi. Kar üzerine çizilen bu benzersiz sanat eseri, orijinal Land Rover’ın 1948 Amsterdam Otomobil Fuarı’nda ilk kez dünyaya tanıtılmasından tam 70 yıl sonra, 30 Nisan’daki Dünya Land Rover Günü’nü duyurmak üzere yaratıldı.

VİZYONER TASARIMIN ADI LAND ROVER

Benzersiz resim, Rover’ın Mühendislik Direktörü Maurice Wilks’in orijinal Land Rover’ın şeklini Red Wharf Körfezi’nin kumlarına çizdiği ve fikrini Rover’ın Yönetim Direktörü olan kardeşi Spencer’a teklif ettiği anı hatırlatma amacı taşıyor. Bizim Defender olarak bildiğimiz bu vizyoner tasarıma “Land Rover” adı verilmişti.

TOHUMLAR DEFENDER OLARAK ATILDI

Land Rover, hayranlarını Dünya Land Rover Günü’nde gerçekleşecek online yayındaki kutlamalara katılmaya davet ediyor. Seri Land Rover ve Defender’ın köklerinden 1970’te Range Rover ve 1989’da Discovery’nin piyasaya sunulmasına kadar dünyanın en sevilen 4×4’lerinin ve Land Rover’ın öncü teknolojilerinin yaratılmasına yardımcı olan kişiler, programın yıldızlarını oluşturuyor.

LAND ROVER’IN 70 YILIK ZAMAN AKIŞI

Land Rover Series I Amsterdam Otomobil Fuarında tanıtıldı

1953 Series I’in long wheelbase modeli tanıtıldı

1956 Oxford ve Cambridge takımları Series I ile Londra-Singapur gezisini tamamladı

1958 Land Rover Series II daha sade bir tasarımla tanıtıldı

1970 Orijinal iki kapılı Range Rover (Klasik) satışa çıktı

1971 Land Rover Series III tanıtıldı

1972 Range Rover 18.000 millik Trans-America keşif gezisinde Darien Uçurumu’nu geçti

1976 1.000.000. Land Rover üretildi

1979 İlk Paris-Dakar rallisini bir Range Rover kazandı (ve bu başarı 1981’de yeniden tekrarlandı)

1981 Land Rover, Camel Trophy ile olan efsanevi ortaklığına başladı

1981 Dört kapılı Range Rover piyasaya sunuldu

1989 Üçüncü Land Rover modeli olan Land Rover Discovery satışa sunuldu

1990 Orijinal “Landie” yeniden piyasaya sunuldu ve Defender olarak yeniden aldandırıldı

1994 İkinci nesil Range Rover tanıtıldı

1997 Yeni Freelander yenilikçi teknolojisi Yokuştan İniş Kontrolü ile birlikte tanıtıldı

2001 Genel bağımsız havalı süspansiyona sahip üçüncü nesil Range Rover tanıtıldı

2003 İlk G4 mücadelesinde 16 takım ABD, Güney Afrika ve Avustralya’yı geçti

2004 Range Stormer Concept, Range Rover ve üç kapılı gövde modelinin performansı hakkında ipuçları verdi

2004 Üçüncü nesil Discovery olan Discovery 3/LR3 New York Otomobil Fuarında tanıtıldı

2005 Yeni Range Rover Sport tanıtıldı

2006 Freelander 2/LR2 tanıtıldı. Halewood’da üretilen ilk Land Rover’dır

2007 LRX konsept otomobil, yeni lüks SUV’un tasarım dili hakkında ipucu verdi

2009 Land Rover’ın dördüncü nesli tanıtıldı

2010 Dünyanın ilk lüks kompakt SUV’u Range Rover Evoque ilk kez dünyaya tanıtıldı

2012 İlk tamamen alüminyum SUV olan dördüncü nesil Range Rover tanıtıldı

2013 Yeni nesil Range Rover Sport, New York Otomobil Fuarında tanıtıldı

2014 Özel Araç Operasyonları (SVO) bölümü resmi olarak kuruldu

2014 En hızlı, en çevik ve en güçlü Land Rover olan Range Rover Sport SVR ilk kez tanıtıldı

2014 Discovery Vision Concept, Discovery araçlarının yeni tasarım vizyonu hakkında ipuçları verdi

2014 5+2 koltuklu yeni premium kompakt SUV olan Discovery Sport tanıtıldı

2015 Üçlü Defender modellerinin sonlandırıldığı Birleşik Krallık’taki en büyük kum çizimiyle duyuruldu

2015 Özel Range Rover SVAutobiography long wheelbase New York’ta tanıtıldı

2015 Evoque Convertible, dünyanın ilk lüks kompakt SUV convertible otomobili oldu

2015 Eşi benzeri olamayan Land Rover “Defender 2.000.000” bir hayır kurumunun açık artırmasında 400.000

pound’a satıldı

2016 Son Defender üretim hattından çıktı

2016 Dünyanın ilk Akıllı Koltuk Katlama teknolojisine sahip Yeni Discovery tanıtıldı

2017 Land Rover dördüncü Range Rover modeli Velar’ı tanıttı

2018 Sınırlı Üretim Range Rover SV Coupé, Cenevre Otomobil Fuarında tanıtıldı