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Land Rover 70 yaşında

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Land Rover, her türlü zeminde 70 yıllık maceraları ve keşiflerinin ardından bir kez daha Defender’ı yeni yüksekliklere taşıdı.

250 metreye yayılan en büyük Defender çizimi Fransa Alpleri’ndeki bir dağın yamacına çizildi. Kar üzerine çizilen bu benzersiz sanat eseri, orijinal Land Rover’ın 1948 Amsterdam Otomobil Fuarı’nda ilk kez dünyaya tanıtılmasından tam 70 yıl sonra, 30 Nisan’daki Dünya Land Rover Günü’nü duyurmak üzere yaratıldı.

VİZYONER TASARIMIN ADI LAND ROVER

Benzersiz resim, Rover’ın Mühendislik Direktörü Maurice Wilks’in orijinal Land Rover’ın şeklini Red Wharf Körfezi’nin kumlarına çizdiği ve fikrini Rover’ın Yönetim Direktörü olan kardeşi Spencer’a teklif ettiği anı hatırlatma amacı taşıyor. Bizim Defender olarak bildiğimiz bu vizyoner tasarıma “Land Rover” adı verilmişti.

TOHUMLAR DEFENDER OLARAK ATILDI

Land Rover, hayranlarını Dünya Land Rover Günü’nde gerçekleşecek online yayındaki kutlamalara katılmaya davet ediyor. Seri Land Rover ve Defender’ın köklerinden 1970’te Range Rover ve 1989’da Discovery’nin piyasaya sunulmasına kadar dünyanın en sevilen 4×4’lerinin ve Land Rover’ın öncü teknolojilerinin yaratılmasına yardımcı olan kişiler, programın yıldızlarını oluşturuyor.

LAND ROVER’IN 70 YILIK ZAMAN AKIŞI

 

  • Land Rover Series I Amsterdam Otomobil Fuarında tanıtıldı

1953       Series I’in long wheelbase modeli tanıtıldı

1956       Oxford ve Cambridge takımları Series I ile Londra-Singapur gezisini tamamladı

1958       Land Rover Series II daha sade bir tasarımla tanıtıldı

1970       Orijinal iki kapılı Range Rover (Klasik) satışa çıktı

1971       Land Rover Series III tanıtıldı

1972       Range Rover 18.000 millik Trans-America keşif gezisinde Darien Uçurumu’nu geçti

1976       1.000.000. Land Rover üretildi

1979       İlk Paris-Dakar rallisini bir Range Rover kazandı (ve bu başarı 1981’de yeniden tekrarlandı)

1981       Land Rover, Camel Trophy ile olan efsanevi ortaklığına başladı

1981       Dört kapılı Range Rover piyasaya sunuldu

1989       Üçüncü Land Rover modeli olan Land Rover Discovery satışa sunuldu

1990       Orijinal “Landie” yeniden piyasaya sunuldu ve Defender olarak yeniden aldandırıldı

1994       İkinci nesil Range Rover tanıtıldı

1997       Yeni Freelander yenilikçi teknolojisi Yokuştan İniş Kontrolü ile birlikte tanıtıldı

2001      Genel bağımsız havalı süspansiyona sahip üçüncü nesil Range Rover tanıtıldı

2003      İlk G4 mücadelesinde 16 takım ABD, Güney Afrika ve Avustralya’yı geçti

2004      Range Stormer Concept, Range Rover ve üç kapılı gövde modelinin performansı hakkında ipuçları verdi

2004       Üçüncü nesil Discovery olan Discovery 3/LR3 New York Otomobil Fuarında tanıtıldı

2005       Yeni Range Rover Sport tanıtıldı

2006       Freelander 2/LR2 tanıtıldı. Halewood’da üretilen ilk Land Rover’dır

2007       LRX konsept otomobil, yeni lüks SUV’un tasarım dili hakkında ipucu verdi

2009       Land Rover’ın dördüncü nesli tanıtıldı

2010       Dünyanın ilk lüks kompakt SUV’u Range Rover Evoque ilk kez dünyaya tanıtıldı

2012      İlk tamamen alüminyum SUV olan dördüncü nesil Range Rover tanıtıldı

2013       Yeni nesil Range Rover Sport, New York Otomobil Fuarında tanıtıldı

2014       Özel Araç Operasyonları (SVO) bölümü resmi olarak kuruldu

2014       En hızlı, en çevik ve en güçlü Land Rover olan Range Rover Sport SVR ilk kez tanıtıldı

2014       Discovery Vision Concept, Discovery araçlarının yeni tasarım vizyonu hakkında ipuçları verdi

2014       5+2 koltuklu yeni premium kompakt SUV olan Discovery Sport tanıtıldı

2015       Üçlü Defender modellerinin sonlandırıldığı Birleşik Krallık’taki en büyük kum çizimiyle duyuruldu

2015       Özel Range Rover SVAutobiography long wheelbase New York’ta tanıtıldı

2015       Evoque Convertible, dünyanın ilk lüks kompakt SUV convertible otomobili oldu

2015       Eşi benzeri olamayan Land Rover “Defender 2.000.000” bir hayır kurumunun açık artırmasında 400.000

pound’a satıldı

2016       Son Defender üretim hattından çıktı

2016       Dünyanın ilk Akıllı Koltuk Katlama teknolojisine sahip Yeni Discovery tanıtıldı

2017       Land Rover dördüncü Range Rover modeli Velar’ı tanıttı

2018       Sınırlı Üretim Range Rover SV Coupé, Cenevre Otomobil Fuarında tanıtıldı

 

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