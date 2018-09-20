Lassa uzun yol şoförleriyle bir araya geldi

Lassa’nın ‘Yola Sağlam Çık’ sosyal sorumluluk projesi bu yıl bir kez daha büyük bir ilgiyle tamamlandı. Aytemiz’in de yakıt sponsoru olarak destek verdiği turda Lassa ekipleri 18 ilde, 30 farklı noktada uzun yol şoförleriyle bir araya geldi.
Brisa’nın öncü markası Lassa, zorlu çalışma şartlarında hizmet veren uzun yol şoförlerinin yaşam kalitelerini artırmak üzere ‘Yola Sağlam Çık’ projesini sürdürüyor. Şoförlerin beslenme, dinlenme, araç sürüş alışkanlıkları ile sosyal ihtiyaçlarına yönelik gelişim sağlanması için gerçekleştirilen proje kapsamında bu yıl 32 günde 2.372 şoföre ulaşıldı. Proje kapsamında 18 şehir gezen Lassa ekipleri, 5’i projenin bu yılki yakıt sponsoru olan Aytemiz noktası olmak üzere toplam 30 noktada sürücülerle buluştu. Şoförlerle yapılan anketlere göre; en sık rastlanan rahatsızlıklar arasında tansiyon, diyabet ve omurga sorunları yer alıyor. Doğru beslenme ve basit egzersizlerle bu rahatsızlıkların önüne geçmek ve daha sağlıklı yaşamak mümkün. Bu doğrultuda Lassa ekibi içerisinde yer alan beslenme uzmanı ve spor eğitmeni, şoförlerle bire bir görüşmeler gerçekleştirdi. Vücut kitle endeksi, şeker, kolesterol, tansiyon, yağ ölçümü gibi temel tıbbi testlerden oluşan diyetisyen kontrolü sonrası sürücülerle iyi beslenme kılavuzu paylaşıldı. Ayrıca şoförler, spor eğitmeni ile birlikte temel hareketlerden oluşan bir antrenman yapma şansı yakaladılar.
43 YILDIR ŞOFÖRLERİN YANINDAYIZ
Proje ile amaçlarının uzun yol şoförlerinin hayatlarında kalıcı bir etki oluşturmak olduğunu dile getiren Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel; “İnsana dokunan, tüm paydaşlarıyla birlikte yol almayı benimseyen bir kurum olarak, Lassa markamız ile 43 yıldır en zorlu yol koşullarında dahi uzun yol şoförlerimizin yanında yer alıyoruz. Uzun saatlerini yollarda geçiren şoförlerimizin özellikle sağlıklı yaşam konusunda desteklenmeleri büyük önem taşıyor. Projemiz ile şoförlerimizi emniyetli bir sürüş için önce kendi sağlıklarına dikkat etmeleri konusunda bilinçlendirmeyi ve hayata geçirebilecekleri basit değişikliklerle daha sağlıklı ve sağlam bir şekilde yola çıkmalarına destek olmayı hedefliyoruz. Aldığımız olumlu yorumlar, bu ihtiyacın ne denli büyük olduğunu gösteriyor. Bu ihtiyaca yanıt vermek ve farkındalığı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.