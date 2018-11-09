Lastik alana yakıt hediye

Euromaster’ın kışa hazırlık için özel olarak devreye aldığı kampanya kapsamında, 16 inç ve üzeri boyutlarda 4 adet binek Hankook lastiği alan sürücülere, Shell akaryakıt istasyonlarında geçerli 150 TL’lik Shell yakıt kartı hediye ediliyor.

Sunduğu profesyonel ve müşteri odaklı hizmetlerle müşterilerine “Oh be servis varmış” dedirten Euromaster, kış aylarına hazırlık için yepyeni bir kampanyayı devreye alıyor. 30 Kasım tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, binek Hankook lastiklerinden tek seferde 4 adet alan Euromaster müşterilerine, Shell akaryakıt istasyonlarında geçerli 150 TL’lik Shell yakıt kartı hediye ediliyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen sürücüler, kampanya detayları ile kampanyaya katılan kendilerine en yakın Euromaster servis noktası bilgilerine, Euromaster’ın internet sitesinden kolayca ulaşabiliyor.

Üst düzey güvenlik

Hankook’un tüm modellerinde kullanılan “Kontrol Teknolojisi” sürücü, otomobil ve yol arasındaki etkileşimin sürüş süresince lastikler tarafından mümkün olan en iyi biçimde kontrol edilmesini sağlamayı ifade ediyor. Kontrol Teknolojisi, sürücüye güvenlik, sürüş karakteristikleri, konfor ve çevresel uyumluluk açılarından en yeni Hankook lastik teknolojisinin faydalarını sağlamak için geliştirilmiştir.

Premium lastik üreticisi Hankook, oldukça geniş kış lastikleri ürün yelpazesi ve her mevsimde kullanılabilen lastik seçenekleriyle, son kullanıcıya kış şartlarında da her zaman, yüksek performansla birlikte maksimum güvenlik sunuyor.