Lüks markalar fiyatlarda geri vitese taktı

2017’nin ilk 3 ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 7 düştü. ODD’nin açıkladığı rakamlara göre Mart ayında yine lüks araçlar kaybetti. Otomobil üreticileri kur zammıyla birlikte fiyat listelerini yeniledi ve zamlı tarifeyi uygulamaya başladı. Lüks otomobil satışlarının gerilemesine önlem olarak ise birçok marka fiyatlarda geri vites yaptı.

ALİ YILDIRIM

Türkiye otomotiv pazarı 2017’nin ilk 3 ayında yüzde 7,36 geriledi. Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı, ilk çeyreği 156 bin 90 adetten kapattı. Geçen sene aynı dönemde bu rakam 168 bin 486 olarak gerçekleşmişti. Otomobil satışları ise yüzde 9,35 azalarak 115 bin 963 adete indi. Hafif ticari araç pazarında ise ger sayış sadece yüzde 1,08 oldu. Mart ayında toplam pazara yine ODD verileri üzerinden baktığımızda ise yüzde 11 küçülme gerçekleştiğini görüyoruz. 73 bin 802 adete kadar gerileyen toplam pazarda, otomobil satışlarının kaybı yüzde 13 olarak kayıtlara geçti. 2017 yılı Mart sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 9,5, 1600- 2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 8,9 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 45,7 azalış izlendi. Mart sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,27’ye gerilerken ve otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 57,87’ye çıktı. 2017 yılı Mart sonu otomobil pazarı segmentinin yüzde 84,55’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 52,18 pay alan C (60 bin 512 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 49,29 pay, 57.163 adet) oldu.

SATIŞ RAKAMLARINI ARTTIRAN MARKALAR

Daralan pazarda mart ayında ODD verilerine göre satış rakamlarını arttıran markalar ise şöyle:

Aston Martin

Dacia DS

Ferrari

Fiat

Honda

Infiniti

Iveco

Maserati

Opel

Porsche

Smart

Subaru

Suzuki

Rakamsal olarak en çok kaybı ise özel tüketim vergisine (ÖTV) çalım atamayan lüks markalar oluşturdu.

MART AYINDA ZAM YOK

Yine Mart 2017 rakamlarına göre, lüks markalar iç pazarda gerileme kaydetti. Lüks modellerin satış rakamlarına bakacak olursak, Alfa Romeo mart ayında geçen yıla göre 149 adetten 59’a, Audi 1455’ten 1287’ye, BMW 2 bin 80’den 1346’ya, DS 42 adetten 1’e, Jaguar 34’ten 23’e, Jeep 204’ten 162’ye, Land Rover 318’den 104’e, Mercedes-Benz 3 bin 405’ten 2 bin 995’e, MINI 134’ten 82’ye, Volvo 311’den 232’ye kadar geriledi. ÖTV’nin etkilerini Nisan itibarıyla daha fazla hissetmeye başlayan lüks markalar araç fiyatlarında da pek bir değişiklik yapmadı. Birçok marka nisan ayında kurdan dolayı modellerine zamlı tarife uygularken Premium modeller tam tersine bu ayda indirime başladı. Audi mart ayında 683 adetle en çok sattığı A3 sedan modelinin başlangıç fiyatını modelinin fiyatını mart ayında 150 bin 995 lira iken nisanda 148 bin 511 liraya indirdi. Jaguar F-Pace’in başlangıç fiyatı ise bir önceki aya göre 373 bin 822 liradan 368 bin 499’a kadar düşürdü. Land Rover ise Range Rover’ın fiyatını 985 bin 92’den 971 bin 72’ye kadar revize etti. BMW, Mercedes-Benz, Jeep, Alfa Romeo ise Nisan 2017’de fiyatlarda değişiklik yapmadı. Bu markalar ne kur farkını yansıtmayarak aynı listeden devam ettiler.

TÜİK’E GÖRE ZAM ZATEN YAPILIYOR

Her ne kadar marka temsilcileri 2017’de yüzde 10’un üzerinde bir daralma beklediklerini her defasında dile getirseler de aslında bu kaybın yaşanmaması için yılın ilk çeyreğinde ellerinden geldikleri kadar yeni fiyatları listelerine yansıtmadılar. Ama nisan ayı ile birlikte zamlı fiyat listeleri de gün yüzüne çıktı. Birçok markanın web sitesine girdiğimizde fiyat listelerinin güncellendiğini görürken, bazıları ise çoktan yeni fiyatlarını tüketicilerine sundu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) tüketici fiyat endeksi verilerine göre, otomobil fiyatları zaten 2017 başından beri artış gösteriyordu. Ocak ayında ortalama 85 bin 335 lira olan otomobil fiyatı, şubatta 89 bin 616’ya martta ise 93 bin 613 liraya kadar yükseldi. Benzinli otomobillerde ise fiyat farkı daha düşük oldu. Ocakta 60 bin 715 lira olan benzinli bir otomobil fiyatı martta 65 bin 478’e kadar çıktı. Bu rakamlarla zaten fiyatların yılbaşından beri yükseldiğini görmek mümkün.

RENAULT LİDERLİK KOLTUĞUNDA

Yılın ilk çeyreğinde açıklanan rakamlara göre Mart 2017’de en çok satan ilk 5 markanın sıralaması ise şöyle:

Renault 10 bin 193 adet

Fiat 9 bin 383 adet

Volkswagen 8 bin 850 adet

Ford 8 bin 217 adet

Hyundai 4 bin 548 adet

2017’nin ilk üç aylık döneminde ise tablo hemen hemen aynı. Tek fark 3 aylık periyotta Fiat yerini Volkswagen ile değiştiriyor.