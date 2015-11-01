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Lüks otoyu internet üzerinden satacak

Lüks otoyu internet üzerinden satacak

Lüks ikinci el araç pazarının Türkiye’deki en güçlü temsilcisi S&S Motors, internet sitesi üzerinden ikinci el satışlarda sektörde bir ilke imza attı. S&S Motors’un önemli miktarda yatırım yaparak geliştirdiği yazılım, ikinci el satış sürecinde insan faktörünü ortadan kaldırarak ziyaretçilerine online pazarlık imkanı sunuyor. Super Cars olarak anılan en üst sınıf spor otomobiller başta olmak üzere […]

19 saat önce -
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Lüks ikinci el araç pazarının Türkiye’deki en güçlü temsilcisi S&S Motors, internet sitesi üzerinden ikinci el satışlarda sektörde bir ilke imza attı. S&S Motors’un önemli miktarda yatırım yaparak geliştirdiği yazılım, ikinci el satış sürecinde insan faktörünü ortadan kaldırarak ziyaretçilerine online pazarlık imkanı sunuyor.

Genel Müdür Ferhat Albayrak

Super Cars olarak anılan en üst sınıf spor otomobiller başta olmak üzere resmi distribütör çıkışlı lüks 2’nci el araç pazarının Türkiye’deki en güçlü temsilcisi S&S Motors, internet sitesi üzerinden online pazarlıkla ikinci el satış dönemini başlattı. S&S Motors’un önemli miktarda yatırım yaparak geliştirdiği yazılım, ikinci el satış sürecinde insan faktörünü ortadan kaldırarak müşterilere online pazarlık imkanı sunuyor. Türkiye’de bir ilk olan online pazarlık yöntemiyle kullanıcılar almak istediği otomobilin ilgili sayfasına gelerek “Teklif Ver” kısmına tıklıyor ve online ortamda
pazarlığa oturuyor. Kullanıcılar otomobilin liste fiyatından aşağıda bir fiyat önerdiğinde, sistem müşterinin talebini alıyor ve anında otomatik olarak pazarlık için yeni ve uygun bir fiyat sunuyor. Araç almak isteyen kullanıcıyla dijital sistem anlaşamadığında ise devreye satış elemanı giriyor ve özel bir fiyatla müşterinin karşısına çıkıyor.

PAZARLIK VAZGEÇİLMEZİMİZ

İnternetten satışın hayatımızın artık her alanına girdiğini belirten S&S Motors Genel Müdürü Ferhat Albayrak, lüks ikinci el satışlarında müşterilere verdikleri güvenden hareketle tamamen online ortamda satın alma sürecini başlattıklarını söyledi. Satış elemanıyla pazarlık yapmaktan çekinen, yol ve zaman kaybının önüne geçen online pazarlık sisteminin Türkiye’de bir ilk olduğunu vurgulayan S&S Motors Genel Müdürü Ferhat Albayrak, “Pazarlık bizim kültürümüzün olmazsa olmazlarından. İkinci el araç alırken pazarlık daha da yoğun yaşanıyor. Geliştirdiğimiz yazılım sayesinde müşterilerimiz istediği araçları bilgisayar üzerinden anlaşılabilir bir fiyatla satın alabiliyor. Üstelik müşterilerimiz herhangi bir zaman kaybı ve ekstra masraf yaşamadan online pazarlıkla satın aldıkları aracı dilerlerse evinin önüne kadar getirtip teslim alabiliyor. Günde en az 10 kişi internet sitemiz ssmotors.com.tr üzerinden online pazarlık yapıyor” dedi.

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