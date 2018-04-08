Yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.4 büyüyen binek otomobil pazarında lüks markaların yüzleri gülüyor. ÖTV ve kur baskısı ile mücadele eden premium segment geçen yılın ilk çeyreğine göre, 14 bin adedi aşarak yüzde 23 büyüdü. İlk 3 lüks koltuğun sahibi ise Alman üreticiler oldu.

ALİ YILDIRIM

Geçen yıla Türk otomotiv sektörü iç pazarda yerini yükselişe bıraktı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2018’in Ocak-Mart çeyreğini, yüzde 1.5 büyüme ile kapattı. İlk 3 ay 158 bin 430 otomobil ve hafif ticari araç satan sektör, otomobil tarafında yüzde 5.47, büyüyerek 115 bin 963 satışa imza attı. Öte yandan 2016’nın sonunda bildirilen ve 2017 başı itibarıyla hayatımıza giren Özel Tüketim Vergisi’ndeki (ÖTV) değişim bunula birlikte döviz kurundaki değişiklikler, özellikle lüks araç satışlarına dip yaptırdı. E ve F segmentlerinde daralma kaçınılmaz oldu. 2017’de lüks araç satışları yılın ilk 3 ayında neredeyse 25’in üzerinde daralma yaşamıştı. Sektör temsilcileri ise bu yılın toplam pazar açısından geçen yılla paralel bir seyir izleyeceğini belirtiyor. Bir önceki yazımızda da bahsettiğimiz üzere 2018’in ilk çeyreğinde lüks araç satışları nihayet derin bir nefes aldı. Geçen yılın aynı dönemine göre Ocak-Mart aralığında lüks otomobil satışları 14 bin adedi aşarak yüzde 23 büyüme kaydetti. Geçen yılın aynı döneminde ise yaklaşık 11 bin 500 adetlik satış gerçekleşmişti. Zirveyi ise bu dönemde yine 3 Alman üretici paylaştı.

Mercedes-Benz bu dönemde 4 bin 372 adetle yüzde 12.54’lük artış kaydetti.

Audi ise aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 37 büyüyerek 3 bin 598 adede ulaştı.

BMW ise 3 bin 215 adetle yüzde 14 büyüdü.

İsveçli Volvo ise 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 75’lik büyüme ile 1055 adeti gördü.

İlk 5’in son ismi ise SUV üretici olan Jeep oldu. Satışları yüzde 36 artıran markanın satışları 515 adete çıktı.

Land Rover yüzde 86’nın üzerinde büyüme ile 391’i gördü.

Subaru satışları yüzde 25 artarak 365 adetle kapattı.

Aynı dönemde MINI 253 adetle yüzde 16’lık grafiğe ulaştı.

Porsche ise aynı dönemde 154 adetle yüzde 18 daraldı.

Jaguar 56, Alfa Romeo 32, Lexus ve Maserati 12, Infiniti 10, Ferrari 4, Aston Martin ve Bentley ilk çeyrekte 3’er araç sattı.

YERLİ SATIŞLARINDA HIZIMIZ ARTIYOR

Yılın ilk çeyreğinde yerli modellerin ithallere göre artışı da devam ediyor. 2017’nin ilk çeyreğinde 56 bin 19 otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşirken, 2018’in aynı döneminde bu rakam yüzde 7.23 büyüme ile 60 bin 68 adete çıktı. İthal tarafta ise geçen yıl 100 bin 71 araç satılırken bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2’lik daralma ile 98 bin 362 adete geriledi.