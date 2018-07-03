Hiç kuşkusuz premium modeller pazarın küçülmesinden en çok etkilenen segment oldu. Geçen yılın Haziran ayına göre yüzde 39 daralan lüks sınıf, 7 bin adetlerden 4 bin 300’lere kadar geriledi.

Lüks araç segmentide pazardaki küçülmeden en çok etkilenenlerden oldu. 2017 Haziran’da toplamda 7 bin 121 lüks otomobil satışı gerçekleşti. 2018’in aynı döneminde ise bu rakam yüzde 39 düşerek, 4 bin 319’a kadar indi. Premium markaların otomobil tarafında satış lideri ise BMW öne çıktı. Geçen yılın haziran ayına göre yüzde 1.6 küçülen marka bin 386 adet otomobil sattı. Mercedes-Benz ise otomobil tarafında BMW’yi takip etti. Yüzde 42’lik düşüş yaşayan Alman üretici ayı bin 326 adetten kapattı. Audi aynı dönemde yüzde 69’lik kayıpla 668 adete kadar geriledi.

YENİ SUV MODELLER DARALAN PAZARDA BÜYÜTTÜ

Binek otomobilde son dönemlerin kuşkusuz en dikkat çeken ve tercih edilen segmenti olan SUV modeller, markaların satış grafiklerine etki ediyor. Haziran ayında yaklaşık 42 otomobil markasından sadece 8’i satışlarını yukarı yönlü ivmelendirdi. Geçen yılın haziran ayında sadece 1 adet otomobil satan DS, bu yılın aynı döneminde bunu 9’a yükseltti. Bu yükselişteki en büyük pay ise geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan DS 7 Crossback ile gerçekleşti. Mitsubishi ise yine aynı dönemde satışları 16’dan 39’a çıkartırken en büyük pay Eclipse Cross’un oldu. Volvo’da bu dönem de 374 olan otomobil sayısını 577’ye yükselterek XC60 ve XC40’ın etkisini hemen aldı. Isuzu, D-Max etkisiyle 398’e, Honda ise Civic Sedan dizelin gelmesiyle 2 bin 515’i görerek başarı grafiğini tırmandı. Ferrari, Bentley, Lexus ve Maserati markaları da düşüş yaşamayan markalardan oldu.