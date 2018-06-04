Mayıs aynın en çok satılan otomobili belli oldu

Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı yılın ilk 5 ayında yüzde 5 azalarak 302 bin adete kadar geriledi. Sadece Mayıs 2018’de ise yüzde 15’lik kayıp yaşandı. Ocak-Mayıs aralığında en fazla aracı Renault satarken, onu Fiat ve Volkswagen takip etti. Mercedes-Benz ise satışlarda ilk 10’a giren tek lüks marka oldu.

ALİ YILDIRIM

Artan faizler, dövizdeki yüksek seyir, yeni model yılı zamları ve seçim öncesi nabız Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarını olumsuz yönde etkiledi. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılı ilk beş ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4.78 azalarak 371 bin 500 adetten 302 bin 311’e kadar düştü. Otomobil satışları, 2018 yılı Mayıs ayı sonunda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.13 oranında daralarak 239 bin 760 adetten 234 bin 645’e geriledi. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12.96 azalarak 77 bin 740 adetten 67 bin 666 adeti gördü.

SATIŞLAR YÜZDE 15 DÜŞTÜ

2018 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 72 bin 755 adet oldu. 85 bin 422 adet olan 2017 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 14.83 oranında azaldı. 2018 yılı Mayıs ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.03’e düştü ve 57 bin 227 adet olarak kayıtlara geçti. Geçen sene ise bu rakam 65 bin 799 adet olmuştu. 2018 yılı Mayıs ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Mayıs ayına göre yüzde 20.87 azaldı ve 15 bin 528 adetten kapattı. 2018 yılı Mayıs ayı sonunda 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 2.4, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 1.4 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 27 azalış izlendi.

TOPLAM PAZAR LİDERİ RENAULT

2018 yılı Mayıs ayı sonunda 84 adet elektrikli ve 1843 adet hibrit otomobil satıldı. Yılın ilk 5 ayında toplam araç satışlarında ilk 10 marka şöyle sıralandı: Renault 43 bin 952 adetle lider olurken onu, 34 bin 37 adetle Fiat, 33 bin 575 ile Volkswagen, 32 bin 653 adetle Ford, 18 bin 833 ile Hyundai ilk 5 arasına girdi. Toyota 14 bin 585 adetle ilk 10’a girerken, 14 bin 27 adetle onu Peugeot, 13 bin 783 ile Dacia, 12 bin 678 ile Mercedes-Benz, 11 bin 544 adetle Honda geldi.

EN ÇOK SATILAN MEGANE SEDAN

Sadece otomobil tarafına baktığımızda ise ilk 10 marka şöyle sıralandı. 2018 Ocak-Mayıs döneminde Renault 39 bin 464 adetle en fazla sattığı model Renault Megane Sedan oldu. İkinci sırada 24 bin 535 adetle Volkswagen gelirken markanın en çok sattığı otomobil Passat olarak öne çıktı. Fiat 18 bin 842 adetle en çok Egea Sedan satarken, 18 bin 187 adet araç satan Hyundai, i20 ile ön plana çıktı. 12 bin 794 adet araç satan Toyota ise bu yıl Corolla ile ciddi atak yaptı. Peugeot ise 12 bin 166 adetlik satışla ilk 10’daki yerini aldı. Ford ise bu dönemde 11 bin 959 adetle dikkat çekti. Markanın en çok sattığı model ise Focus sedan oldu. Sadece otomobiller dahil edildiğinde listeye 11 bin 544 adetle Honda’da dahil olurken, onu 10 bin 776 ile Opel takip etti.

SUV’DE BÜYÜK SAVAŞ QASHQAI TEKRAR GELDİ

Hızla yükselen SUV segmentinde de dengeler sürekli değişiyor. Türkiye’nin en çok tercih ettiği C-SUV sınıfında rekabet kıyasıya devam ediyor. 2018’in Ocak-Nisan döneminde Dacia Duster ile SUV segmentindeki liderliğini ilan etmişken, bu dönem taşlar tekrar yerinden oynadı. Bu yılın ilk 5 ayında Nissan Qasqhai modeliyle 6 bin 339 adete ulaşarak lider duruşunu tazeledi. Büyük bir değişim gösteren Dacia Duster ise 6 bin 172 adetle zirveyi yeniden zorluyor. Model yelpazesinde artık daha çok SUV modellere ağırlık veren Peugeot ise 3008 ile ilk 3’e yerleşerek 3 bin 608 adete kadar ulaştı. Hyundai Tucson 2 bin 697, Ford Kuga ise bu dönemde 2 bin 392 araç sattı.