Mazda 6 Sedan 2.0 benzinli test

Mazda’nın Türkiye’de satılan en büyük otomobili olan Mazda6, Skyactiv teknolojisiyle donatıldı. Küçük hacimli motorları aratmayan 2 litrelik benzinli, hem sessiz hem yeterli performansa sahip

GÖKHAN KARA

Dünyada yüksek teknolojinin öncülerinden olan Japonlar, konu otomobil olduğunda da geri kalmıyor. Geçmiş dönemde dayanıklı fakat çok da kaliteli olmayan araçlar üreten ada ülkesi, son dönemde önemli bir aşama kaydetti. Bunda başrole soyunan markalardan olan Mazda, Skyactiv teknolojisiyle adından sıklıkla söz ettirmeyi başardı. Hafifletilmiş karoser ve yüksek sıkıştırmalı atmosferik motor teknolojisiyle çok daha verimli araçlar üretmeye başlayan marka, eksiksiz sunduğu güvenlik donanımlarıyla da premium markalara alternatif olmayı hedefliyor. Markanın orta sınıftaki (D) temsilcisi Mazda6, sportif tasarımıyla kendine baktırmasını iyi biliyor. Bu ayki konuklarımızdan olan Mazda6, özel mavi rengi ve koyu metal alaşım jantlarıyla çekici bir görünüme sahip.

TÜM AYDINLATMALAR LED

Markanın ödüllü KODO Hareketin Ruhu tasarım anlayışıyla şekillendirilen araç aerodinamik olarak da başarılı. Araç, büyük marka logosu ve onu çevreleyen dev ızgarasıyla karakteristik bir görünüme sahip. Geniş hava girişlerine sahip ön tampon ve kenarlara yerleştirilen sis farlarıyla birlikte tüm aydınlatmalarda LED kullanılmış. Arka bölümdeyse profile kadar taşan LED far grubu ve spoyler efekti veriler bagaj kapağıyla dinamik tasarım devam ettiriliyor. Aracın uzunluğu 4.87 metre, genişliği 1.84 metre ve yüksekliğiyse 1.45 metre. 2.83 metrelik aks mesafesi de düşünüldüğünde aracın ne kadar iri olduğu daha net ortaya çıkıyor. Bu büyüklükteki 2 litrelik motora sahip bu aracın ağırlığıysa sadece 1340 kilogram. Japon mühendislerin bu başarısı alkışı hak ediyor.

SÜRÜCÜ KOLTUĞU HAFIZALI

Aracın iç mekanında beyaz deri döşeme hakim. Kokpitin üstünü de saran deri döşeme hem kalite hem konforu artırıyor. Şık tasarımlı iç mekanda kalite seviyesi oldukça yüksek. Sade ve net okunabilen gösterge paneli, hemen üstündeki head-up display ekranından da takip edilebiliyor. 7 inçlik LCD dokunmatik ekranın tepkileri başarılı, kalite seviyesi de yüksek. Bu ekran vitesin arkasındaki kumanda biriminden de müdahale etmek mümkün. Elektrikli ön koltuklar standart olarak sunulurken sürücü için hafıza da unutulmamış. Son derece rahat olan koltuklarda ısıtma fonksiyonu da var. Alçak oturma pozisyonu, eğimli ön konsol ve sportif koltuklar, orta sınıf bir araçta değil de spor bir otomobildeymiş gibi hissettiriyor. Arka bölüm ise tek kelimeyle ferah. Tavan eğimli olsa da alçağa yerleştirilmiş koltuklar baş ve diz mesafesini sınıf ortalamalarının üzerine taşımış. 480 litrelik bagaj hacmi de düşük yükleme eşiği sayesinde oldukça kullanışlı.

GÜVENLİKTE EKSİK YOK

Araçta hem konfor hem güvenlik donanımlarında eksik bulmak çok zor. Tek paket olarak sunulan araç 149 bin 300 liralık etiketle satılıyor. Motor hacmi ve zengin donanım düşünüldüğünde fiyat normal seviyede. Araçta adaptif ön farlar, geri görüş kamerası, uzun far kontrol sistemi, ön ve arka akıllı şehiriçi fren desteği, arka trafik uyarısı, kör nokta izleme sistemi, Mazda gelişmiş darbe önleme sistemi, şerit takip destek sistemi, sürücü dikkat uyarısı, 11 hoparlörlü Premium Bose ses sistemi, ön/yan/perde (hem ön hem arka sıra için) hava yastıkları, sürücü tarafı hafızalı elektrikli ve ısıtmalı ön koltukları, anahtarsız giriş ve çalıştırma, start/stop sisteminin de yer aldığı uzun bir donanım listesi sunuluyor.

165 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Türkiye’de tek donanım ve motorla satılan araçta 2 litrelik benzinli motor görev yapıyor. Skyactiv teknolojisiyle geliştirilen ünite, 165 beygir güç ve 210 nm tork üretiyor. 6 ileri Activematic şanzımanla kombine edilen motor, 1340 kilogramlık aracı hareket ettirmede zorlanmıyor. Şanzıman ise hızlı ve sartınsız geçişleriyle performans kadar konforu da artırıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 10.1 saniyede tamamlayan aracın son sürati ise saatte 209 kilometre. Fabrika verilerine göre ortalama tüketimi 5.9 litre olan araç, bizim ağırlıklı olarak şehir içindeki kullanımımızda 7.5 litrelik değere ulaştı. Tüketim otoyol sürüşlerinde ise rahatlıkla 6 litre seviyesine düşebiliyor. Yol tutuş ve sürüş konforu olarak oldukça beğendiğimiz aracın net tepkiler veren direksiyon sistemi keyifli bir kullanım vadediyor.

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