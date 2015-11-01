Mazda CX-5 ve MX-5 modellerini elden geçirdi

Japon üretici Mazda, iki ayrı modelini elden geçirerek Türkiye pazarına sundu. Yerden yüksek sevenlerin tercihi olan CX-5′ e makyaj operasyonu geçirten Mazda, yerin dibindeki modeli olan MX-5’i de hardtop tavan seçeneğine kavuşturdu.

ALİ YILDIRIM-SAKIZ ADASI

En son dayanıklılığıyla gündeme gelen Mazda, Türkiye’de satışa sunduğu en yerden en yüksek ve yere en yakın olan modellerini elden geçirdi. İç ve dış tasarımıyla elden geçen Mazda CX-5 artık daha sade bir görünüme kavuştu. MX-5 ise birde RF ismini alarak hardtop tavana kavuştu. Yeni sert metal tavanla birlikte hem coupe hem de cabrio sürüş keyfine imkan veren MX-5 RF, 10 kilometre hıza kadar üstünü seyir halinde açabiliyor. Bizimde İzmir, Çeşme ve Sakız Adası’nda kullanma fırsatı yakaladığımız CX-5 ve MX-5 RF modelleriyle oldukça keyifli zaman geçirdik. Mazda Türkiye Genel Müdürü Nurkan Yurdakul, yeni CX-5 modelinin, Mazda bünyesinde bir devrim sayılan SKYACTIV Teknolojisi’ne sahip ilk modeli olduğunu vurgulayarak, modelin 120 ülkede 1.5 milyon adetlik satışa ulaştığını hatırlattı.

SATIŞLARIN YÜZDE 25’İ CX-5

Mazda’nın Jinba Ittai “sürücü-araç bütünlüğü” anlayışının etkinliğini kanıtlayan ve insan merkezli tasarım ve mühendislik felsefesinin ürünü olan CX-5, sadece dinamik tasarımı ve heyecan verici sürüş performansı ile değil, aynı zamanda şirketin yıllık satışlarının yaklaşık yüzde 25’ini oluşturmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Tamamen yenilenmiş Mazda CX-5’in bu başarısının altında, Mazda’nın benzersiz tasarım yaklaşımı ve kapsamlı SKYACTIV teknolojileriyle her noktası yenilerek, SUV müşterileri için yeni bir sürüş zevki sunan şık, ilham verici ve akıllı bir modelin oluşturulması hikayesi yatmakta. Araçta, NVH minimize edildi. Düşük frekanslı yol gürültüsü ile yüksek frekanslı rüzgar ve lastik sesinin önemli ölçüde azaltıldı. Tamamen yeni CX-5’in SKYACTIV-GÖVDE teknolojisinde, önceki modellere kıyasla kaportanın burulma direncini yüzde 15 arttırıldı ve direksiyon hareketlerine verilen tepki süresini azaltıldı. Tamamen yeni CX-5’in SKYACTIV-ŞASİ teknolojisine sahip direksiyon, süspansiyon ve fren sistemleri daha hassas bir hale getirildi, oldukça konforlu bir sürüş sunan CX-5’in yol tutuş dengesi geliştirildi. SKYACTIV-ARAÇ DİNAMİKLERİ teknolojilerinden olan G-Vectoring Control (GVC) teknolojisi ile donatılan CX-5, her zamankinden daha konforlu, hassas ve tepki gücü yüksek bir yapıya kavuştu.

183 BİN 500 LİRADAN BAŞLAYACAK

Mazda CX-5 Türkiye’de tek motor seçeneği ile satılacak. SKYACTIV-G 2.0 teknolojisine sahip 160 beygir gücündeki otomobil, sürekli dört çeker modunda çalışıyor. 6 ileri şanzımanla sunulan CX-5, 183 bin 552 liradan satılacak. İlk kez 2012 yılında satışa sunulan CX-5 modelinin Türkiye’de 861 adet satıldığını belirten Nurkan Yurdakul, bu yıl içindeki satış hedeflerini 90 adet olarak açıkladı.

28 YIL ÖNCE OLDUĞU GİBİ MX-5 RF

Dünya otomotiv tarihinde belirli modeller vardır ki kelimenin tam anlamıyla efsane olmuş, üretildikleri segmentle özdeşleşmiştir. İşte tam 28 yıl önce üretilen Mazda MX-5 gibi. Jinba Ittai sürüş felsefesinin otomotiv dünyasında vücut bulan en etkileyici modeli konumundaki Mazda MX-5, üretim hayatı boyunca 1 milyondan fazla satılarak, kendi alanında bir rekora imza attı. Otomotiv dünyasının ikonik modelleri arasında yerini alan MX-5’in başarısını bir adım ileri taşıma isteyen Mazda mühendisleri, MX-5 RF’i yarattı. “Retractable Fastback” yani Mazda MX-5 RF, yumuşak tavan konseptine tereddütlü yaklaşan tüketicileri hedefliyor. Bir başka deyişle Mazda MX-5 RF, yumuşak tavanlı bir otomobil almaktan çekinen ya da aklında spor bir otomobil olmayan tüketicilerin Jinba Ittai keyfine ulaşabilmeleri için Mazda mühendisleri tarafından üretildi.

MX-5 RF 138 BİN 282 LİRADAN SATIŞA SUNULACAK

Türkiye’de 1.5 (131 PS) ve 2.0 litrelik SKY-G (160 PS) olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak MX-5 RF’in satış fiyatları ise şu şekilde olacak. 1.5 SKY-G Motion 138.282 TL,

1.5 SKY-G Power Sense 150.868 TL, 2.0 SKY-G Power Sense 190.308 TL. Nurkan Yurdakul, Mazda MX-5 RF’in 2017 satış hedefini ise 50 adet olarak açıkladı.