Mazda Kai Concept ve Vision Coupe modellerini sundu

Tokyo Otomobil Fuarı’nda iki yeni konseptini görücüye çıkaran Mazda, kompakt hatchback modeli Mazda KAI CONCEPT ve Mazda VISION COUPE modellerini tanıttı.

Mazda 2017 Tokyo Otomobil Fuarı’nda bugün iki konsepti görücüye çıkardı. Ödüllü Japon otomobil üreticisinin ilham verici araçlarının yeni neslinin müjdesini veren kompakt hatchback modeli Mazda KAI CONCEPT dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Dün akşam fuar öncesi gerçekleştirilen Mazda Design Night 2017 etkinliğinde ilk kez görücüye çıkan Mazda VISION COUPE ise ikinci kez sergilendi. Yeni nesil SKYACTIV-X benzinli motor, SKYACTIV-Araç Mimarisi ve KODO tasarım dilinin daha olgun bir dışavurumuna sahip olan KAI CONCEPT gelecek Mazda nesillerini belirleyecek olan teknoloji, mühendislik ve stilin vücut bulmuş halidir. Tüm dinamik performans alanlarında yapılan geliştirmeler daha sessiz ve konforlu bir sürüş ve gelişmiş performans sağlanmıştır. KAI CONCEPT gövdenin yan yüzündeki zarif yansımalarla yaşam bulan güçlü ve iyi orantılı bir biçime sahiptir.

JAPON MİMARİSİ DEVAM EDİYOR

VISION COUPE’nin öne çıkan özellikleri arasında, minimalist Japon estetiğini bünyesinde barındırırken hız hissi veren “tek hareket” formunu elde eden ve KODO – Hareketin Ruhu felsefesiyle geliştirilen dış tasarımı yer alıyor. Aracın içinde geleneksel Japon mimarisinden esinlenen ma (“alan” anlamına gelir) konsepti kullanılırken üç boyutlu derinliği güçlü dikey eksenlerle birleştirerek daha rahat bir alan yaratılıyor ve hareket hissi korunuyor. Modelin adı, Mazda’nın ilk binek aracı olan Mazda R360 ve aynı zamanda Mazda R130 olarak da bilinen Mazda Luce Rotary gibi coupé modellerinde temsil edilen markanın tasarım geleneğine bir övgü niteliğinde.

MAZDA CX-8’DE DAHİL OLACAK

Bu iki modelin dışında Mazda tüm dikkatleri üç koltuk sıralı bir SUV olan ve Japonya’da bu yıl satışa girecek olan yeni Mazda CX-8 ile 2018 Mazda MX-5 ve 2018 Mazda MX-5 RF modellerine çekmektedir. 2018 Mazda MX-5 RF daha kaliteli sürüş, daha sakin kabin ve daha geniş gövde rengi yelpazesi gibi geliştirmeler de sunmaktadır. Mazda’nın uzun vadeli teknoloji geliştirme vizyonu olan Sürdürülebilir Zoom-Zoom 2030 ışığında şirket, ilham vermek ve toplumu zenginleştirmek için otomobilin – sürüş keyfinin – temel çekimini kullanmayı planlıyor.