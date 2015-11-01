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Mazda X ile dizellere taş çıkaracak

Mazda X ile dizellere taş çıkaracak

Mazda yeni bir benzinli motor modeli daha geliştirdi. Skyactiv-X ismini alan Mazda’nın yeni motoru, dizellere taş çıkartacak kadar ekonomik olması bekleniyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yavaş yavaş dizel tercihi tam düşmese de yerinde sayıyor. Ama bu karşılık benzinli otomobil satışları da her geçen gün artış kaydediyor. Üreticiler ise bu dengeyi gerek hibrit gerekse […]

1 dakika önce -
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Mazda yeni bir benzinli motor modeli daha geliştirdi. Skyactiv-X ismini alan Mazda’nın yeni motoru, dizellere taş çıkartacak kadar ekonomik olması bekleniyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yavaş yavaş dizel tercihi tam düşmese de yerinde sayıyor. Ama bu karşılık benzinli otomobil satışları da her geçen gün artış kaydediyor. Üreticiler ise bu dengeyi gerek hibrit gerekse elektrikli motorlarla tutturmaya çalışıyor. Japon üretici Mazda ise benzinli motor üzerinde yaptığı deneyimlerine bir yenisini daha ekledi. Mazda’nın Skyactiv teknolojisi şimdi X ile birlikte Skyactiv-X ismini aldı. En az dizel motorlar kadar verimli olduğu belirtilen Skyactiv-X, yerini alacağı motor seçeneğine göre yüzde 30 daha ekonomik olacak. Yeni teknoloji, içten yanmalı motorlar için bir yenilik olarak sıkıştırmalı ateşleme sistemi ile çalışıyor.

2019’DA GELİYOR YÜZDE 30 DAHA EKONOMİK

Mazda, 2019 yılındaki araç modellerine yerleştireceği bu ünite ile söz konusu teknolojiyi seri üretim otomobillerinde kullanan ilk marka olacak. Motorun çalışma prensibi dizellerde olduğu gibi, yakıt-hava karışımının yüksek basınç ile pistonlar tarafından sıkıştırılıp ani şekilde yanması üzerine kurulu. Skyactiv-X, mevcut motora göre yüzde 30 yakıt tasarrufu sağlayacak.

YENİ MOTOR SADECE MAZDA’DA OLACAK

Yeni motor teknolojisi, aynı zamanda Mazda’nın 2008 yılındaki benzer motorlarına nazaran da yüzde 35-45 daha yüksek verimlilikle çalışıyor. Mazda Başkan Yardımcısı Akira Marumoto, Skyactiv-X’in diğer markalara tedarik edilmeyeceğini belirtirken, otomobil dünyasında Mazda’nın bu hamleyle Daimler ve General Motors gibi rakiplerinin önüne geçebileceği konuşuluyor. Mazda’nın otomobil motor mühendisliği firması olan AEMSS Başkanı Ryoji Miyashita, bu gelişmeyi “Sektörde çığır açacak bir yenilik.” şeklinde yorumladı.

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