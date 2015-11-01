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Mazda’dan Jinba Ittai

Mazda’dan Jinba Ittai

Mazda Frankfurt otomobil fuarında yeni modellerini görücüye çıkarttı. Japon otomobil üreticisinin Messe Frankfurt ticari alanındaki (salon 9, stand B16) sergisi son model SKYACTIV-G 2.5 motora sahip yepyeni Mazda CX-5’i içeriyor. Şirket, artık güçlü yüksek sıkıştırmalı benzinli motorunda yeni silindir deaktivasyon sistemini de sunuyor. Hafif yük durumlarında (örneğin sabit hızda seyir) motorun dört silindirinden ikisini pürüzsüz […]

26 saniye önce -
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Mazda Frankfurt otomobil fuarında yeni modellerini görücüye çıkarttı.

Japon otomobil üreticisinin Messe Frankfurt ticari alanındaki (salon 9, stand B16) sergisi son model SKYACTIV-G 2.5 motora sahip yepyeni Mazda CX-5’i içeriyor. Şirket, artık güçlü yüksek sıkıştırmalı benzinli motorunda yeni silindir deaktivasyon sistemini de sunuyor. Hafif yük durumlarında (örneğin sabit hızda seyir) motorun dört silindirinden ikisini pürüzsüz biçimde kapatmak için valf hareketini kontrol ederek çalışan sistem, pompa kayıplarını azaltarak yakıt ekonomisini önemli biçimde azaltıyor.

Jinba Ittai

Hepsi Mazda’nın ödüllü KODO tasarımıyla bezenmiş olan araçlar direksiyonun ardına geçenlere güç, denge ve sürüş keyfini bir arada sunuyor. Tüm araçlarda, şirketin performans, verimlilik ve güvenliğe kararlılıkla sıra dışı bir yaklaşım getiren güç aktarım sistemi, platformlar ve diğer yenilikler serisi SKYACTIV Teknolojisi bulunuyor. Mazda’yı diğerlerinden ayıransa her modelde Jinba Ittai, yani araç ve sürücünün tek vücut olduğu hissini sunma hedefi. Kökeni 1989’da piyasaya sunulan MX-5’e dayanan Jinba Ittai, o günden beri Mazda’da pek çok gelişimin kaynağı oldu. Bunun örneklerine, her aracın her yönüyle sürücü ve yolcular için mümkün olan en iyi deneyimi sunması amaçlanarak üretildiği insan merkezli şirket felsefesinde rastlamak mümkün. Mazda’nın sürekli gelişim hedeflemesi, yeni nesil araçlarda yol tutuşunu, manevra kabiliyetini ve güvenliği arttıran G-Yönlendirme Kontrolü, i-ACTIV AWD akıllı dört çekişli sürüş sistemi ve gelişmiş aktif güvenlik teknolojisi i-ACTIVSENSE yelpazesi gibi akıllı ve dinamik sistemlerde göze çarpıyor.

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