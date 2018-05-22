Megane Sedan ayağına kadar ‘Getir’ilecek

Teknolojik yeniliklerine her geçen gün yenisini ekleyen Renault, Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek inovatif bir projede yer alıyor. Marka, Türkiye’nin en yenilikçi mobil uygulamalarından her gün yüzlerce ürünü anında tüketiciyle buluşturan Getir ile Türkiye’de bir iş birliğine adım atıyor.

Dünyada ilk kez dakikalar içinde test sürüşünü müşterinin ayağına getiren iş birliği “Getir de getirsin; Renault Megane test edilsin!” sloganıyla lanse ediliyor. Artık Getir kullanıcıları hafta içi 18.00-22.00; hafta sonu ise 12.00-22.00 saatleri arasında istediği zaman, istediği yerde anında Renault Megane Sedan’ı test edebiliyor.

Renault Megane Sedan 1.6 dCi test sürüşü

Uygulama içinde yer alan “Test sürüşü” kategorisindeki aplikasyon üzerinden test sürüşü imkanı veren bu inovatif işbirliği sayesinde kullanıcılar, hızlı ve kolay bir şekilde Megane Sedan’ı test etme fırsatı yakalıyor. Getir uygulaması ile müşteriler, şehrin her noktasındaki “Megane Sedan’ları Getir” uygulamasına giriş yaptıktan sonra ilgili kategoriden test sürüşü için aracı Getir talimatı ile bulunduğu noktada çok kısa süre içinde test sürüşü yapabiliyor.

Renault Megane Sedan 1.6 dCi test sürüşü