Tüm dünyaya Bursa’daki tesislerinden açılan Renault, Megane sedan ve Clio ile dikkat çekiyor. Pazarın en fazla satılan iki modellerinden biri olan araçlar aynı zamanda Türkiye’de üretiliyor. Banttan çıkan yeni modeller artık ‘yerli üretim’ logosunu da taşıyor.
Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren ‘yerli üretim’ logosu otomotiv dünyasının da kapsamına girdi. Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk üç otomobili arasında yer alan Renault’nun iki yerli modeli Megane sedan ve Clio HB “yerli üretim” logosu ile showroomlarda yerini aldı. Megane sedan, Ocak-Eylül 2018 döneminde gerçekleştirdiği 23 bin 522 satış adedi ile Türkiye’nin en çok satılan modeli. Clio HB, segmentinden elde ettiği 30.1 pay ve aynı dönemdeki 18 bin adet satış adedi ile Türkiye’nin otomobili sıralamasında üçüncü sırada yer alıyor.
MEGANE SEDAN 91 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR
Megane sedanın segmentinde 19.7 paya sahip. OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Megane Sedan hurda teşviki ile 91 bin 900 lira (Joy 1.6 16V 115 beygir versiyonu) ve Clio HB ise 79 bin 900 liradan (Joy 1.2 75 beygir) başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Renault, 2017 yılında elde ettiği binek + hafif ticari pazar liderliğini 2018 yılında da sürdürüyor. Marka, 2018 yılının ilk 9 ayında gerçekleştirdiği 66 bin 517 satış adedi ile pazar payını 0.8 puan arttırarak toplam pazardan 14,4 pay elde etti. 19’uncu yılında da Türkiye’nin tartışmasız binek otomobil lideri unvanını koruyan Renault, binek otomobil pazarında 59 bin 761 satış adedi ile 16.6 pazar payına sahip. 50 yıldır yerli üretim yapan Bursa’daki Oyak Renault Fabrikaları, yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim kapasitesine sahip. Türkiye’de tamamen yerli operatörler tarafından üretilen otomobil ve mekanik aksamların 70’e yakın ülkeye ihraç ediliyor. Oyak Renault 19 yıldır otomotiv sektörünün üretim ve ihracat lideri.