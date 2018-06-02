Mehmet Gürcan Karakaş ismini, Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı programda yerli otomobil girişiminin başına getirileceğini açıkladı. Mehmet Gürcan Karakaş’ın CEO’luğu böylece kesinleşti. Mehmet Gürcan Karakaş kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye’nin önde gelen 5 büyük şirketinin oluşturduğu yerli otomobil girişiminin başına getirilecek kişşinin Mehmet Gürcan Karakaş olduğunu açıkladı. Mehmet Gürcan Karakaş kimdir?

MEHMET GÜRCAN KARAKAŞ KİMDİR?

Mehmet Gürcan Karakaş 1965 Antalya Akseki doğumlu. 1988 yılında Ortadoğu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Karakaş, aynı yıl Aselsan’da çalışmaya başladı. 1990 yılında Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş’de görev alan Karakaş, 1991-1992 yılları arasında Almanya Feuerbach’ta dizel püskürtme sistemleri ürün geliştirme mühendisi olarak çalıştı.

ALMANYA’YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

1995 yılında Bursa’da teknik aplikasyon projelerinden sorumlu kısım müdürü oldu ve 1996-1997 yılları arasında Almanya Bühlertal’da enerji ve karoseri sistemleri üzerine Japon ve İskandinav müşterilerden sorumlu proje müdürü olarak görev aldı. Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye’ye Genel Müdür olarak atandı. 2007 yılında Bosch’un Almanya’daki merkezine geçen Karakaş, o tarihten bu yana grubun yenileme pazarlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.