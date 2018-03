Mercedes AMG C-Serisi’nin performans serileri

Mercedes-AMG, yeni C-Serisi’nin performans modellerini ilk kez 2018 New York Uluslararası Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarıyor. Dünya lansmanı Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleşen Mercedes-AMG G 63 ve Mercedes-AMG GT 4 Kapılı Coupé, New York’da da otomobil tutkunlarıyla buluşuyor.

Mercedes-Benz Manhattan mağazasında Mercedes-AMG’nin C-Serisi performans versiyonları sergilenirken bu ayın başında 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya tanıtımı yapılan Mercedes-AMG G 63 ve Mercedes-AMG GT 4 Kapılı Coupé modellerinin ABD tanıtımı da yapıldı.

390 BEYGİRLİK MERCEDES-AMG C 43 4MATIC

Mercedes-Benz ürün gamının başarılı modellerinden olan C-Serisi, beşinci üretim yılında gövde tipindeki değişimle yenilendi. C 43 4MATIC Sedan ve Estate modellerinden sonra Coupé ve Cabriolet modelleri de kapsamlı bir şekilde yeniden ele aldı. Çift çıtalı AMG ön ızgara, güçlü ve karakteristik hatlara sahip ön tampon ve yuvarlak çift egzoz çıkışlarına sahip yeni arka tampon ortak özellikler olarak dikkat çekiyor. Aracın iç mekânını, yeni nesil AMG direksiyonu ve özgün AMG göstergeleriyle birlikte tamamen dijital gösterge paneli süslüyor. Yeni Mercedes-AMG C 43 4MATIC modeli 3.0 litre hacimli V6-Biturbo motor 390 BG (287 kW) üretiyor. Motor, çok hızlı vites değiştiren AMG SPEEDSHIFT TCT 9G otomatik şanzıman ve arka aks ağırlıklı dört tekerlekten çekiş sistemi AMG Performance 4MATIC ile birlikte üstün sürüş dinamikleri ve son derece atak sürüş özellikleri sunuyor.

YENİ C 63 VE C 63 S

Yeni Mercedes-AMG C 63 ve C 63 S de kapsamlı bir şekilde değişime uğradı. Yeni Mercedes-AMG C 63 ve C 63 S; Sedan, Coupé, Cabriolet ve Estate olmak üzere dört farklı gövde tipiyle üretiliyor ve çok daha özgün bir sürüş performansıyla çok daha modern bir iç mekân kullanımı sunuyor. Dört gövde tipinin her birinde görev yapan 4.0 litre V8-Biturbo motorun; C 63 476 BG (350 kW) veya C 63 S 510 BG (375 kW) olmak üzere iki farklı güç versiyonu bulunuyor ve yüksek bir performans vaat ediyor. Son derece hızlı vites değiştiren AMG SPEEDSHIFT MCT 9G otomatik şanzıman motorun yüksek performansını desteklerken, yeniden programlanan sürüş modları sürücüye sürüş karakteristiğini ayarlama imkânı tanıyor. Yeni AMG’ye özgü ön ızgara marka aidiyetine vurgu yaparken aynı zamanda daha dinamik ve dikkat çekici bir görünümü beraberinde getiriyor. İç mekânı yeni nesil AMG direksiyonu ve özgün AMG göstergeleriyle yine isteğe bağlı olarak tamamen dijital gösterge paneli süslüyor.

4 KAPILI G 63 AMG COUPE

Mercedes-AMG G 63 ve Mercedes-AMG GT 4 Kapılı Coupé ilk ABD gösterimi için sahneye çıkıyor. G 63’ün yeni nesli sadece güçlü motoruyla değil, yeni geliştirilen AMG RIDE CONTROL yürüyen aksamı, AMG’ye özel sürüş programları ve Türkiye’de standart olarak sunulacak olan geniş ekranlı kokpit tarafından domine edilen yeni iç mekanıyla da benzersiz ve özgün olma özelliğini sürdürüyor. AMG’ye özgü kapı kaplamaları, çamurluk ağzı genişletmeleri, yandan çıkan egzoz sistemi ve 22 inçe kadar büyüklüğe sahip olan jantlar aracın karakteristik ve özgün kimliğini destekliyor.

YARIŞ PİSTİNİ YOLLARA TAŞIYOR

Markanın ilk dört kapılı safkan spor otomobili olan Mercedes-AMG GT 4 Kapılı Coupé; yarış pisti sürüş dinamikleri, günlük kullanıma uygunluk ve kapsamlı kişiselleştirme olanaklarını bir arada sunuyor. En üst seviyede yanal ve dikey dinamik ile geleneksel gövde orantılarına sahip bir siluet, Mercedes-AMG GT 4 Kapılı Coupé’yi GT ailesinin bir parçası yapıyor. Uzun motor kaputu, karakteristik ve güçlü ön tasarım ve kaslı tasarım detayları, AMG ailesinin en yeni üyesi olarak markaya tamamen yeni standartlar kazandıran dört kapılı coupé otomobile özgün, güçlü ve de sportif bir görünüm katıyor.