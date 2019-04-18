Otomobil devi Mercedes-Benz’in Türkiye ayağında değişim yaşanıyor. Daimler AG; global olarak üç şirketten oluşacak yeni bir kurumsal yapıya geçiyor. Daimler’in yeni yapılanmasına göre; Otomobil ve Hafif Ticari Araç grubu, “Mercedes-Benz AG” olacak. Kamyon ve Otobüs grubu, “Daimler Truck AG” ve Daimler Finansal Hizmetler grubu ise “Daimler Mobility AG” şirketleri altında toplanacak.

Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler AG çatısı altında yasal olarak bağımsız üç şirket olacak. Otomobil ve Hafif Ticari Araç grubu, “Mercedes-Benz AG”, Kamyon ve Otobüs grubu, “Daimler Truck AG” ve Daimler Finansal Hizmetler grubu ise “Daimler Mobility AG” şirketleri altında toplanacak.

MERKEZ YİNE ALMANYA OLACAK

Her üç şirketin merkezi de Almanya’nın Stuttgart kentinde bulunacak. Daimler AG, üç şirket için ana şirket olmaya devam ederken, strateji ve kurumsal yönetim gibi üst seviye yönetsel faaliyetler ile şirketler arası iş hizmetlerini sağlayacak. Şirketin bu stratejik yeniden yapılanması, “Project Future” olarak adlandırılıyor.

OTOMOBİL VE TİCARİ AYRILIYOR

“Project Future” uygulaması kapsamında Daimler’in tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’deki yapılanması da değişirken; Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar ile Kamyon ve Otobüs gruplarının faaliyetleri 2 ayrı şirket yapısı altında devam edecek. Bu kapsamda Mercedes-Benz Türk, Kamyon ve Otobüs ürün gruplarının faaliyetlerini mevcut şirket yapısında sürdürmeye devam edecek.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK YABANCI YATIRIMCISIYIZ



Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün

Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar ürün gruplarının faaliyetleri ise yeni kurulan “Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.” şirketi bünyesinde yürütülecek. Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar ürün gruplarının faaliyetlerinin yeni şirkete devrinin, Mercedes Benz Otomotiv Ticaret ve Hizmetler A.Ş.’nin faaliyete geçeceği 1 Ocak 2020 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün: “Mercedes-Benz Türk olarak, bugün Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biriyiz. Ana şirketimiz Daimler AG’nin başlatmış olduğu Project Future değişim programı kapsamında, biz de Türkiye’de bulunan yeni yapılandırma için bu senenin başından beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Yeni kurumsal yapı, Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi olan Daimler AG’nin yeni ve özelleştirilmiş müşteri ihtiyaçları ve yeni mobilite çağına hazırlandığı kapsamlı bir stratejinin bir parçası olarak ön plana çıkıyor. Daimler, premium araç sektöründe ana işini güçlendirip, gelecekte daha da ön plana çıkacak teknolojilere yatırımlarını sürdürüyor; çevik ve inovasyon dostu bir kurum kültürü geliştiriyor.