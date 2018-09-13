Hızlı ve sarsıntısız vites değişimleriyle dikkat çeken şanzımanın motorla uyumu başarılı. Performans olarak iddialı olan yeni motor, yakıt tüketiminde de dizelleri aratmayacak kadar başarılı. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi sadece 5.2 litre. 48 litrelik depoyla menzil 920 kilometrenin üzerinde. Bizim kullanımımız da elde ettiğimiz 6 litrelik ortalama bile performansa göre oldukça başarılı. Tatlı sert ayarlı süspansiyon sistemi, dinamik sürüşün anahtarı. Aracın başarılı geometrisi, sportif sürüşlere teşvik ediyor. Yol tutuş limitleri yüksek olan otomobilin düz yol stabilitesi de etkileyici. 219 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan otomobil, rakiplerle benzer olan bu fiyata daha üst sınıf otomobillerde görülebilecek donanımları sunuyor. Yeni motor ise performansla ekonomi dengesini sağlamakta zorlanmıyor. Bize konuk olan A200 Progressive ise 230 bin liralık etiket taşıyor. (EYLÜL 2018)