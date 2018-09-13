Mercedes-Benz, yenilediği A-Serisi ile kompakt premium pazarın zirvesine oynuyor. Araçta sunulanlar üst sınıfları aratmazken yeni benzinli ünite de oldukça etkileyici.
ALİ YILDIRIM
Alman lüks otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, kompakt hatchback modeli A Serisi’ni yeniledi. Markanın yeni nesil teknolojileri ve motor seçenekleriyle desteklenen yeni araç, premium imajını güçlendirmiş. Markanın S-Serisi’nde de kullanılan yarı otonom sürüş teknolojilerini kullandığı yeni araç, Pre-Safe Plus güvenlik sistemi, iki parçalı Airpanel ve Multibeam LED farlar gibi donanımlarıyla sınıfı için birçok ilki sunuyor. Bu ay ki konuklarımızdan olan yeni A 200 Progressive, küçük hacimli yeni benzinli motoruyla olduğu kadar, teknoloji üssü gibi görünen kokpitiyle de dikkat çekiyor.
4 FARKLI SÜRÜŞ MODU VAR
A-Serisi’nin sportif tasarımını ufak dokunuşlarla tazeleyen marka, genel hatlara sadık kalmış. İncelen far tasarımı, uzun kaput ve kısa bagaj bölümü, araca sportif bir duruş kazandırıyor. 17 inçlik şık jantlarla başlayan aerodinamik çizgiler, aracın sürtünme katsayısını 0.25 gibi sınıfı için çok iddialı bir seviyeye düşürmüş. LED farlar ise işlevsel olduğu kadar şık da görünüyor.
KABLOSUZ ŞARJ TEKNOLOJİSİ
Aracın iç mekanına geçildiğinde dikkat çeken ilk nokta iki parçalı Airpanel. Dev iki ekranın birleşiminden oluşan gösterge ve multimedya sistemleri aracı daha üst sınıflara yaklaştırıyor. Aracın giriş modelinde bile aktif fren yardımcısı ve aktif şerit yardımcısı standart olarak sunuluyor. Kablosuz şarj, NFC teknolojisi, dokunmatik direksiyon tuşları gibi yenilikler de kullanışlılığı artırıyor. Dynamic Select sistemi, sürüş sistemleri arasında değişikliğe izin veriyor. Sunulan modlar arasında Sport, Comfort, Eco ve Individual var. Son derece kaliteli olan iç mekanda sunulan yaşam alanı yeterli seviyede. 370 litrelik bagaj da 4 kişiye yetecek kadar geniş.
163 BEYGİRLİK BENZİNLİ
Yeni A 200’de artık 1.3 litrelik (1332 cc) benzinli motora görev veriliyor. 163 beygir güç ve 250 nm tork üretiyor. 7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine edilen motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 8 saniyede ulaştırıyor. 1351 kilogramlık ağırlığıyla hafif denebilecek otomobil, saatte 225 kilometrelik maksimum hızıyla da beklentileri karşılıyor.
YENİ MERCEDES-BENZ A 200 YORUM
Hızlı ve sarsıntısız vites değişimleriyle dikkat çeken şanzımanın motorla uyumu başarılı. Performans olarak iddialı olan yeni motor, yakıt tüketiminde de dizelleri aratmayacak kadar başarılı. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi sadece 5.2 litre. 48 litrelik depoyla menzil 920 kilometrenin üzerinde. Bizim kullanımımız da elde ettiğimiz 6 litrelik ortalama bile performansa göre oldukça başarılı. Tatlı sert ayarlı süspansiyon sistemi, dinamik sürüşün anahtarı. Aracın başarılı geometrisi, sportif sürüşlere teşvik ediyor. Yol tutuş limitleri yüksek olan otomobilin düz yol stabilitesi de etkileyici. 219 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan otomobil, rakiplerle benzer olan bu fiyata daha üst sınıf otomobillerde görülebilecek donanımları sunuyor. Yeni motor ise performansla ekonomi dengesini sağlamakta zorlanmıyor. Bize konuk olan A200 Progressive ise 230 bin liralık etiket taşıyor. (EYLÜL 2018)