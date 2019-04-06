Benzinli ve dizel motor seçeneklerinde 7G-DCT çift kavramalı otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu yeni Mercedes-Benz B-Serisi fiyatları 235.500 TL’den başlıyor.

Mercedes-Benz’in kompakt MPV sınıfındaki başarılı modeli B-Serisi, üçüncü nesliyle, 235.500 TL’den başlayan fiyatlarla yollara çıkıyor. Daha dinamik ve sportif görünen tasarımıyla yeni B-Serisi, 0.24 Cd’lik rüzgâr sürtünme katsayına ulaşarak son derece aerodinamik bir yapı sergiliyor. Optimize edilen detaylar sayesinde rüzgâr sesi azaltılan yeni B-Serisi, çok daha sessiz ve dingin bir sürüş keyfi sunuyor. Öğrenme yeteneğine sahip bir yapay zekâ üzerine kurulan bilgi ve eğlence sistemi MBUX – Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi, sezgisel kullanıcı ara yüzü, üst düzey grafikler, “Hey Mercedes” sesli komut sistemi, standart olarak sunulan dokunmatik ekran ile yenilikçi bir deneyime öncülük ediyor.

Mercedes-Benz B-Serisi, markayı kompakt MPV sınıfında iki nesildir temsil ediyor. Yeni B-Serisi, kendini kanıtlamış fonksiyonellik ve konfor özelliklerine dinamik tasarım ögelerini ekleyerek, uzun yolculukları yüksek sürüş keyfi ile kısaltan “Sport Tourer” kavramını sunuyor. Akıcı bir şekilde A sütunu ile birleşen dinamik tasarımlı ön bölüm kadar, kaslı omuz çizgisi de B-Serisi’nin sportif karakterini destekliyor. Yeni B-Serisi’nde standart olarak LED gündüz farlarına sahip LED teknolojili ön farlar sunuluyor. İsteğe bağlı olarak sunulan ve yol şartlarına göre aydınlatma gücünü otomatik olarak ayarlayan MULTIBEAM LED ön farlar, sportif görünümü daha da güçlendiriyor. İki parçalı arka aydınlatma grubu, arka tamponun alt kısmını dolduran siyah difüzör görünümlü eklenti ve krom kaplamalı süslemeyle birlikte daha geniş ve olgun bir görünümü beraberinde getiriyor. Büyük tavan spoyleri ve arka camın yan tarafındaki parlak siyah spoyler sportif görünümü desteklerken aerodinamiğe de katkı sağlıyor.

A-Serisi’nden sonra B-Serisi de yeni bilgi ve eğlence sistemi MBUX Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi ile yollara çıkıyor. Kişiselleştirilebilen MBUX, kendini kullanıcıya uyarlıyor, böylece otomobil ile sürücü ve yolcular arasında duyusal bir bağ kuruyor. Standart olarak sunulan dokunmatik ekran ve donanım seviyesine bağlı olarak sunulan yüksek çözünürlüklü tamamen dijital 10,25 inç gösterge paneli ve “Hey Mercedes” komutu ile etkinleşen ve günlük konuşma dilini anlayan akıllı sesli komut sistemi gibi özellikler yolculukları keyfe dönüştürüyor.

Yeni B-Serisi’nin kaliteli malzemelerle donatılan şık tasarımlı iç mekanı, yapısal olarak kardeşi A-Serisi ile ortaklık gösteriyor. A-Serisi’nde olduğu gibi B-Serisi’nde de yeni nesil ön konsol; iki adet 7 inçlik ekran, bir adet 7 inçlik ve bir adet 10,25 inçlik ekran ve son olarak iki adet 10,25 inçlik ekran olmak üzere üç farklı seçenek ile sunuluyor. Türkiye pazarına Style ve Progressive donanım paketleriyle sunulan yeni Mercedes-Benz B-Serisi’nde orta konsol dokunmatik yüzeyli bir kumanda paneline ev sahipliği yapıyor. Bu sınıfta tek olan 64 renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatması ruh hali de dahil olmak üzere iç mekanı kişiselleştirmeye yardımcı oluyor.