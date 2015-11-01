Mercedes-Benz Bahar Rallisi için klasikler yola çıktı

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Mercedes-Benz Türk’ün Klasik Otomobil Kulübü’nü üçüncü kez destekleyerek ana sponsorluğunu üstlendiği Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017 sona erdi. Birbirinden özel 100’e yakın klasik otomobilin 250 km’lik bir parkurda yarıştığı rallide, dereceye girenlerin ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Mercedes-Benz Türk’ün 2015 yılından beri Klasik Otomobil Kulübü’nü destekleyerek ana sponsorluğunu üstlendiği bahar rallisinin üçüncüsü olan Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017 sona erdi. Başta Mercedes-Benz olmak üzere birbirinden farklı marka, hikaye ve karaktere sahip 100’e yakın klasik otomobilin katıldığı “Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017”ye 22 Nisan Cumartesi günü Hilton İstanbul Bosphorus Hotel’in önünden start verildi. İstanbul’un Avrupa yakasındaki Boğaz hattında bulunan tarihi semtlerden geçen ralliciler ilk güne Kemerburgaz Kemer Country Club’da noktayı koydu. Rallinin ikinci gününe ise İstanbul Park’ta bulunan Mercedes-AMG Lounge’dan start verildi. 250 km’lik parkur, Şile istikametine doğru alınan yolun ardından Kavacık Limak Eurasia Hotel’de son buldu.^Mercedes-Benz’e özel bir etabın da düzenlendiği rotayı en iyi zamanlamayla tamamlayan ralliciler Kavacık Limak Eurasia Hotel’de gerçekleşen ödül töreniyle ödüllerine kavuştu. Düzenlenen ödül törenine, yarışmacıların yanı sıra Klasik Otomobil Kulübü yetkilileri ve Mercedes-Benz Türk yetkilileri katıldı.

KLASİK MERCEDES’LER ÖDÜL ALDI

Yarışa katılan tüm Mercedes-Benz klasik araçlar arasında düzenlenen “Mercedes-Benz Klasmanı”nda birincilik 1973 Model SL 350 aracıyla Naime Tercan ve Bülent İşseven’in oldu. Mercedes-Benz Türk Pazarlama İletişimi ve Ürün Yönetimi Kısım Müdürü Engin Bilgün’ün ödülleri teslim ettiği klasmanda ikinciliği 1968 Model 300 SEL aracıyla Aydın Harezi ve Reyhan Harezi alırken, 1964 Model 230 SL model aracıyla Elif Şakar ve Murat Şakar ise tüm Mercedes-Benz klasik araçlar arasından üçüncü oldu. Farklı kategori ve klasmanlarda 63 ödülün dağıtıldığı gecede, “Mercedes-Benz Özel Etabı” ödülünü ise 1968 Model 300 SEL model aracıyla Aydın Harezi ve Reyhan Harezi aldı. Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017’ye katılan 91 otomobilden 56’sında kadın pilot ve co-pilotlar yer aldı. Böylelikle, Türk otomobil sporlarında en yüksek kadın katılımının klasik otomobil rallisi disiplinine olduğu gözler önüne serildi.

Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017 kapsamında birbirinden farklı birçok klasmanda birinci, ikinci ve üçüncü otomobillere ödüller verildi:

Genel Klasman – Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017’ye katılan tüm araçlar arasında

Yol ölçüm cihazına sahip & sahip olmayan araçlar arasında:

1950 – 1960 arası araçların yer aldığı Kategori E Klasmanı

1960 – 1969 arası araçlarım yer aldığı Kategori F Klasmanı

1970 – 1979 arası araçalrın yer aldığı Kategori G Klasmanı

Bu sene 50.yılını kutlayan Mercedes-Benz Türk, üçüncü kez ana sponsoru olduğu Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017’de, birbirinden güzel ve değerli klasik otomobillerin katılımıyla her sene olduğu gibi nostalji rüzgarlarını İstanbul semalarına taşıdı. Otomotiv sektörünün önde gelen isimleri, klasik otomobil sahipleri ve koleksiyoncuları, müze sahipleri, sanatçılar ve iş adamlarının aralarında bulunduğu Klasik Otomobil Kulübü üyelerinin kendi araçları ile katıldıkları Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017 tüm etkinlik süresince izleyiciler ve İstanbullu’lar tarafından büyük ilgi gördü.