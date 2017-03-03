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Mercedes-Benz E-Sersi küçük hacimle geldi

Mercedes-Benz E-Sersi küçük hacimle geldi

Sınıfının en akıllı sedanı olarak tanımlanan Mercedes-Benz E-Serisi 1,6 litre hacimli motor seçeneği ile Türkiye’de satışa sunuluyor. “Aklın başyapıtı” olarak tanımlanan yeni Mercedes-Benz E-Serisi, sahip olduğu teknolojik yenilikler ile bugüne kadar yüksek konfor ve güvenlik seviyesi sunarken aynı zamanda sürücünün yükünü hafifletmeye yönelik çözümlere tamamen yeni bir boyut kazandırıyor. Sürücüye istediği şeride güvenli bir şekilde […]

03 Mart 2017 Cuma -
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Sınıfının en akıllı sedanı olarak tanımlanan Mercedes-Benz E-Serisi 1,6 litre hacimli motor seçeneği ile Türkiye’de satışa sunuluyor.

“Aklın başyapıtı” olarak tanımlanan yeni Mercedes-Benz E-Serisi, sahip olduğu teknolojik yenilikler ile bugüne kadar yüksek konfor ve güvenlik seviyesi sunarken aynı zamanda sürücünün yükünü hafifletmeye yönelik çözümlere tamamen yeni bir boyut kazandırıyor. Sürücüye istediği şeride güvenli bir şekilde geçerken yardımcı olan Aktif Şerit Değiştirme Yardımcısı ve zor park manevralarını akıllı telefon üzerinden araç dışından yönetmeyi etmeyi sağlayan Araç Dışından Park Etme Yardımcısı gibi yenilikçi çözümler ise yeni E-Serisi’ni sınıfının en akıllı aracı yapıyor.

KÜÇÜK HACİMLİ MOTOR

Yeni E-Serisi’nde ilk etapta sunulan dört silindirli benzinli E 200 ve tamamen yeni bir motor olan dört silindirli dizel E 220 d motor seçeneklerinin yerini 2017 yılı ile birlikte E 180, E 220 d 4MATIC, E 300 ve E 350 d versiyonları alıyor. 1,6 litre hacminde, 156 PS gücündeki benzinli motor ve dokuz ileri oranlı 9G-TRONIC otomatik şanzımana sahip E 180 versiyonuna kavuşan yeni E-Serisi ailesine eklenen diğer iki motor seçeneği her ikisi de 2.0 litre motor hacmine ve 9G-TRONIC şanzımana sahip olan,194 PS gücündeki dizel motorlu ve dört tekerlekten çekişli E 220 d 4MATIC ve 245 PS gücündeki benzinli motorlu E 300 motor seçenekleri 20 Şubat 2017 itibariyle Türkiye’de satışa sunuluyor.

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