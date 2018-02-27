Mercedes-Benz E220d 4 Matic test sürüşü

LÜKS SINIFIN YILDIZLI PEKİYİSİ

Yeni E Serisi ile akıllı otomobil devrini başlatan Mercedes-Benz, kendi kendine park edebilme, sesle komut ve yarı otonom sürüşe ilk adımı temsil ediyor. Test konuğumuzun olan model tüketimde de iddialı.

Alman lüks otomobil üreticisi Mercedes-Benz, yeni nesil E Serisi ile sınıf standartlarını belirlemeye devam ediyor. Yollarda görülebilecek en akıllı otomobillerden olan yeni E Serisi, kendi kendine park etme işini bir adım daha ileriye taşıyor ve yarı otonom sürüşe geçişi temsil ediyor. Bu ay ki konuklarımızdan olan E220d 4Matic, güçlü dizel motoruyla olduğu kadar 4 tekerlekten çekiş sistemiyle de dikkat çekiyor.

12.3 İNÇLİK DEV MEDYA EKRANI

Markanın yeni tasarım anlayışıyla şekillendirilen araç, büyük bir C Serisi gibi görünüyor. Uzun motor kaputu, aynı şekilde uzun bagaj bölümüyle küçük kardeşinden ayrılan araç, elit ve sportif görünümü bir arada sunuyor. Şık tasarım, ön camdaki imzayla ödüllendirilmiş. 5 metreye yaklaşan uzunluk ve 1.85 metrelik genişlik, sınıf standartlarının üzerinde. 540 litrelik bagaj da oldukça geniş. Aracın dışındaki şık tasarım iç mekanda da kendini belli ediyor. Ön bölümün çok büyük bir kısmını kaplayan kahverengi dişbudak ağacından açık damarlı kaplamalar kalite algısını zirveye çıkarıyor. Geniş ekranlı kokpit, ortak bir cam kaplamanın altında yer alan gösterge ve 12,3 inçlik medya ekranından oluşuyor. Göstergelerin klasik, spor vemodern isimli 3 farklı görsel modu bulunuyor.Yeni kumanda elemanları, şık göstergeler, büyük multimedya ekranı ve Touchpad öne çıkan detaylar arasında. Kahverengi döşeme ve açık renkli detaylar uyum içerisinde. İç mekanda sunulan yaşam alanı da oldukça ferah.

5 FARKLI SÜRÜŞ MODU VAR

Araçta sunulan akıllı teknolojiler sektöre yön verecek özellikler barındırıyor. Örneğin çok sayıda sensör, kamera ve yardımcı sistem, karmaşık sürüş koşullarını kaydetme ve değerlendirme yeteneğine sahip. Bu sistemler, sürücüye destek vermenin yanı sıra bağımsız bir eylem gerçekleştirmek için müdahale etme yeteneğine de sahip. Araç, akıllı telefonunuzu kullanarak park etme özelliğin sunuyor. Ayrıca çoğu sistemi basitçe vücut hareketleri ve sesinizi kullanarak gerçekleştirmek mümkün. Orta konsoldaki döner buton yardımıyla konfor, spor, spor+, kişisel ve ekonomi şeklindeki 5 sürüş programından birini seçebiliyorsunuz.

2 LİTRELİK TURBO DİZEL MOTOR

Mercedes-Benz E 220d 4Matic’in kaputunun altında 2 litrelik turbo beslemeli dizel motor yer alıyor. 194 beygir güç ve 400 nm tork üreten motor, gücünü 9 ileri otomatik (9G-Tronic) ile 4 tekerleğe birden aktarıyor. Otomobilin maksimum hızı 239 km/s olarak belirtiliyor. 0-100 km/s hızlanma değeri ise 7.5 saniye. Fabrika verilerine göre 4.8 litre olan ortalama tüketim de 1735 kilogramlık bir otomobil için çok başarılı. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan ortalama ise 5.4 litre oldu. Daha dikkatli bir kullanım tarzı benimseyenler, 4 litrenin bile altında ortalamalara ulaşabilir. E 220d 4Matic, son derece keyifli bir otomobil. 4 tekerlekten çekiş sisteminin de verdiği güvenle aracın yol tutuş seviyesi oldukça yukarı çıkıyor.

FİYATI 341 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Türkiye’de iki benzinli iki de dizel motor seçeneğiyle sunulan E Serisi’nin başlangıç (E180 Avantgarde) fiyatı, 341 bin 200 lira olarak belirlenmiş. 2 litrelik dizel versiyon için ise en az 524 bin 800 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Bize Exclusive donanımı ve 4Matic versiyonuyla konuk olan modelin liste fiyatıysa 536 bin 200 lira. (ŞUBAT 2018 FİYATLARI) Rakiplerle benzer seviyedeki bu fiyata çok zengin bir donanım listesi eşlik ediyor. Araçta yer alan donanımlar arasında aktif park yardımcısı, aktif fren yardımcısı, geri görüş kamerası, ön koltuk hafıza paketi, ısıtmalı ön koltuklar, sunroof, paddleshift, PreSafe, statik LED farlar, Dynamic Select, 17 inçlik alaşım jantlar, konforlu süspansiyon bulunuyor.

1450 WATTLIK BURMESTER SES SİSTEMİ