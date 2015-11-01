Mercedes-Benz eğitim için koşacak

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Mercedes-Benz Türk koşu kulübü MBT Runners, 12 Kasım tarihinde gerçekleşecek İstanbul Maratonu’na katılarak Darüşşafaka Cemiyeti’ne destek için koşacak. 2014’den itibaren maratona katılan Mercedes-Benz Türk, İstanbul Maratonu’na bu yıl 250 çalışanıyla katılarak kendi rekorunu kıracak.

1967 yılında kurulan ve bugün 1 milyar Avro’yu aşan yatırımıyla Türkiye’nin en büyük yabancı sermayeli şirketlerinden biri olan Mercedes-Benz Türk, üretim ve istihdam alanlarında Türkiye ekonomisine katkı sunarken iyi bir kurumsal vatandaş olmak amacıyla yürüttüğü projelerine 50.yılında da devam ediyor. Mercedes-Benz Türk, Darüşşafaka Camiyeti’ne bağış toplamak amacıyla 12 Kasım Pazar günü gerçekleşecek İstanbul Maratonu koşusuna, koşu kulübü MBT Runners ile katılacak. 2014 yılından beri aktif olarak maratonlara katılan MBT Runners Kulübü, geçen yıllarda 25 koşucu ile AKUT, Koruncuk Vakfı ve Kanserli Çocuklara Umut Vakıfları (KAÇUV) için koştu. Koşu sırasında destekleyeceği sivil toplum kuruluşunu her sene yaptığı gibi çalışanlarıyla gerçekleştirdiği anket ile belirleyen şirket, anket sonucunda 50.yılında Darüşşafaka’nın “Söz Konusu Eğitimse, Yardıma Koşarız” projesi için koşma kararı aldı. Mercedes-Benz Türk ve finans kuruluşu Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in yapacağı bağışların dışında koşuya katılacak 250 Mercedes-Benz Türk ve Mercedes Benz Finansal Hizmetler çalışanının açtığı bağış kampanyalarıyla şirket içerisinde bir bağış hareketi başlatıldı ve daha şimdiden toplam 2.025 bağışçıdan kişiden 108.000 TL bağış toplandı. Mercedes-Benz Türk, 12 Kasım tarihinde düzenlenecek İstanbul Maratonu’na hazırlık için koşucularına antrenmanlar organize ediyor. Son antrenmanını Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda gerçekleştiren şirket, spora verdiği önemi Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda açtığı koşu parkuruyla bir kez daha gösteriyor. Şirket, Hoşdere Otobüs Fabrikası’ndaki koşu parkurunda gerçekleştirdiği son antrenmandan sonra geleneksel makarna partisi de organize ederek koşucularını maratona iddialı bir şekilde hazırlıyor.