Mercedes-Benz Ekim’de daha uygun

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Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in otomobil ve hafif ticari araçlar için hazırladığı Ekim ayına özel kampanyalar ile avantajlı kredi ve kişiye özel ödeme seçeneklerinden yararlanmak mümkün.

OTOMOBİL KAMPANYALARI

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Ekim ayına özel hazırladığı kampanya kapsamında A-Serisi, B-Serisi, C-Serisi Sedan, Estate, Coupé, Cabriolet, CLA, E-Serisi Sedan, GLA, SLC ve smart otomobil alımlarında avantajlı fırsatlar sunuluyor.

Ekim ayına özel hazırlanan kampanya kapsamında Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, CLA ve GLA modelleri için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 120.000 TL’ye kadar kredi için 36 aya kadar vade ile %0,99 faiz oranı fırsatı sunuluyor.

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan, Estate, Coupé, Cabriolet ve SLC model otomobiller için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 150.000 TL’ye kadar kredi için 36 ay kadar vade ve %0,59 faiz oranından yararlanılabiliyor.

Mercedes-Benz E-Serisi Sedan (E 180, E 220 ve E 300) otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda kişisel ve kurumsal müşterilere kişiye özel ödeme planı ile 180.000 TL kredi tutarı, %1.09 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkânları sunuluyor.

Şehir içi otomobil kullanımının ideal alternatifi olan smart model otomobilleri tercih eden müşterilere ise 40.000 TL kredi tutarı, %0 faiz oranı ile 24 aya kadar vade ile kurumsal ve kişisel müşterilere 1.667 TL’den başlayan aylık ödeme fırsatı sunuluyor.

MERCEDES MODELLERİ İKİNCİ ELDE DE KAMPANYALI

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, müşterilerine 2.el otomobil alımında da Ekim ayına özel kampanyalar sunuyor. 2.el C-Serisi Estate model araçlar için 100.000 TL kredi tutarı, E-Serisi Coupé modellerinde ise 125.000 TL kredi ile %0,59 faiz oranı ve 24 aya kadar vade ile kişiye özel aylık ödeme seçenekleri sunuluyor.