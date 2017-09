Mercedes-Benz kendi sahasında parlayacak

Mercedes-Benz, 14-24 Eylül tarihlerinde ziyarete açık olacak 2017 Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda (IAA), mobilitenin geleceğine yön veren çözümlerle yer alıyor.

Bu yıl 67’ncisi düzenlenen Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda Mercedes-Benz, görkemli standında ziyaretçilerini dijital görüntülerle odağına aldığı geleceğin otomobil dünyasına yolculuğa çıkarmaya hazırlanırken yenilikçi konsept otomobillerin de aralarında olduğu 100’e yakın aracını sergiliyor. Mercedes-Benz’in 11.000 metrekareye kurulu fuar alanının planlaması ve kurulumu için 400 kişilik bir ekip, iki aydan daha uzun süre çalıştı. Ana salonda 970 ton çelik, 250 kilometrenin üzerinde kablo döşendi ve 6.000 kadar lamba monte edildi.

Mercedes-Benz Standı Yıldızları

• Bu yıl 50.yıldönümünü kutlayan otomobil ve performans markası Mercedes-AMG, seri üretime en yakın haliyle sergilenen Project ONE konsept modeli ile fuarda yarım asırlık hikâyesine yakışan bir gövde gösterisi yapıyor. Mercedes-AMG Project ONE hiper otomobil konsepti, seri üretimde kullanılacak teknolojinin müjdesini veriyor. Mercedes-AMG Project ONE konseptinde olduğu gibi seri üretim versiyonunda da ilk kez gerçek Formula 1 hibrit teknolojisi kullanılacak. Project ONE, AMG’nin “sürüş performansının geleceği” yaklaşımının canlı bir örneği olarak ifade ediliyor.

• Mercedes-Benz standında tanıtılacak bir diğer yenilik ise teknolojik detayları ile Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet modeli oluyor. El yapımı olan iki kişilik cabriolet, lüksü yeniden tanımlıyor. Elektrikli otomobil olarak üretilen Vision Mercedes-Maybach 6 Cabriolet, 500 km menzile ulaşıyor; hızlı şarj teknolojisi ile yalnızca 5 dakika sarj edilerek ekstra 100 km menzil elde edebiliyor.

• Mercedes-Benz’in yakın gelecekteki elektrikli modellerine çarpıcı bir örnek olan yakıt hücreli hibrit GLC F CELL EQ Power konsepti de fuarda yerini alıyor. İlk tam elektrikli EQ konsept otomobili olan GLC F CELL EQ Power, uzun menzil ve kısa hidrojen dolum sürelerinin avantajları ile emisyonsuz sürüşü birleştiriyor.

• Mercedes-Benz fuarda yenilenen ve eşsiz tasarım çizgileriyle spor otomobillerde çıtayı yukarıya taşıyan S-Serisi Coupé ve S-Serisi Cabriolet gövde tiplerinin standart ve AMG versiyonlarının dünya lansmanını yapıyor.

•Mercedes-Benz markasının ilk pick-up modeli olma özelliğini taşıyan Mercedes-Benz X-Serisi, fuarda ilk kez son kullanıcıyla buluşuyor. X-Serisi sağlamlık, fonksiyonellik, yük taşımaya uygunluk ve arazi yetenekleri gibi kendi sınıfına has niteliklerini tasarım, konfor, sürüş dinamikleri ve güvenlik gibi gerçek Mercedes-Benz nitelikleriyle bir arada sunuyor.