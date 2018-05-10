Mercedes-Benz Mayıs kampanyası

Mercedes-Benz Türk, Mayıs ayına özel sunduğu kampanya kapsamında otomobil alımlarında %0,79 faizli kredi fırsatı ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor. Hafif ticari araçlar için hazırlanan özel kampanyalar ile avantajlı kredi ve kişiye özel ödeme seçeneklerinden yararlanmak mümkün.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Mayıs ayına özel hazırladığı kampanya kapsamında A-Serisi, B-Serisi, C-Serisi Sedan, CLA, E-Serisi Sedan ve GLA otomobil alımlarında avantajlı fırsatlar sunuluyor.

130 BİN LİRAYA 36 AY VADE

Mayıs ayına özel hazırlanan kampanya kapsamında Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi, CLA ve GLA modelleri için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 130. 000 TL’ye kadar kredi için 36 aya kadar vade ile %0,99 faiz oranı fırsatı sunuluyor.

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan otomobil alımlarında için Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 000 TL’ye kadar kredi için 36 ay kadar vade ve %0,79 faiz oranından yararlanılabiliyor.

Mercedes-Benz E-Serisi Sedan otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda kişisel ve kurumsal müşterilere kişiye özel ödeme planı ile 000 TL kredi tutarı, %0,79 faiz oranı ve 36 aya kadar vade imkânları sunuluyor.

#BenimYıldızımAnnem

Anneler günü kapsamında yapılacak olan aktivitede annelere Mercedes-Benz Collection ürünü hediye ediliyor. Sosyal medyada #BenimYıldızımAnnem ile annesini etiketleyip ona olan sevgisini yorum olarak paylaşan müşteriler, aktivite kapsamında belirlenmiş Mercedes-Benz Collection ürünlerinden birini kazanma şansı yakalıyor.

HER KOŞULDA LASTİK GARANTİSİ

Mercedes-Benz Türk yetkili servislerinden alınan otomobil lastikleri; patlama, çivi ve balon oluşumu gibi dış etkenli hasarlara karşı 24 aya kadar garanti altında satışa sunuluyor. Yaz geldi, avantajlı lastik yenileme dönemi başladı! Mercedes-Benz yetkili servislerinde Continental, Goodyear, Michelin otomobil lastikleri %20 indirimli, üstelik 4 adet lastik alan müşterilere Mercedes Me Adapter hediye ediliyor. Ayrıca tüm lastikler dış etkenli hazarlara karşı 24 aya kadar garantili.

MERCEDES MODELLERİNE BAHAR BAKIMI

Otomobilinizin periyodik bakımlarında müşteriler, Mercedes-Benz Orijinal Motor Yağları’nı tercih ederek, çekilişle Mercedes-Benz B-Serisi kazanma şansını yakalıyor. Üstelik 5 yaş ve üstü Mercedes-Benz sahipleri %30’a varan yedek parça indiriminden de faydalanabiliyor ve müşterilere Mercedes Me Adapter hediye ediliyor.

HAFİF TİCARİ ARAÇ KAMPANYASI

Güvenilir sağlamlık, üstün yük taşıma kapasitesi, 4×4 çekiş sistemi, yüksek sürüş gücü, dışarıdan sert görünüşlü fakat bir o kadar konforlu Mercedes-Benz X-Class’a sahip olmak isteyen müşterilere, 2017 model yeni araç alımlarında 8.400 TL’ye varan indirim avantajı sunuluyor. 2017 model Mercedes-Benz X-Class Progressive ve Pure model araçlarda, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 100.000 TL’ye varan kredi kullanımında 48 aya varan vade seçeneklerinden faydalanılabiliyor. Bu kampanya ile müşteriler, %0,99 sabit faiz oranı ve 531 TL’den başlayan aylık ödeme fırsatıyla farklı kullanım alanlarına uygun bu araca sahip olabiliyorlar. Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı Vito, cazip kredi olanakları ile Mayıs ayında da müşterilerini bekliyor.

VİTO’YA 1.34 FAİZ ORANI

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Mayıs ayında 2018 model Vito’ya özel hazırladığı kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko kullanımına özel 100.000 TL’ye varan kredi kullanımında %1,34 sabit faiz oranı ve 48 aya varan vade seçenekleri sunuluyor. Bu kampanya ile Mercedes-Benz Vito’ya 576 TL’den başlayan aylık ödeme fırsatıyla farklı kullanım alanlarına uygun bu araca sahip olunabiliyor.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler; Far ve Yağmur Sensörü, Rüzgâr Savrulma Asistanı ve Şerit Takip Asistanı gibi standart güvenlik özelliklerine sahip Sprinter araçlar için 2017 modellerinde Mayıs ayına özel 15.750 TL’ye varan indirim avantajı sunuluyor. 2017 model Sprinter araç alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih eden müşterilere %0,99 sabit faizli kredi ile aylık 531 TL’den başlayan ödeme imkânı sunuluyor.