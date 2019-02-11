Mercedes-Benz Şubat kampanyası

Mercedes-Benz Türk, Şubat ayına özel sunduğu kampanya kapsamında otomobil kampanyaları ve hafif ticari araçlar için hazırlanan özel kampanyalar ile avantajlı kredi ve kişiye özel ödeme seçeneklerinden yararlanmak mümkün.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Şubat ayına özel hazırladığı kampanya kapsamında E-Serisi Sedan, E 300 Coupé, E 300 Cabriolet, Facelift öncesi C-Serisi Coupé, Cabriolet, SLC ve GLA model otomobil alımlarında avantajlı fırsatlar sunuluyor. Mercedes-Benz E-Serisi Sedan, E 300 Coupé, E 300 Cabriolet model otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda kişisel ve kurumsal müşterilere kişiye özel ödeme planı ile 12 ay vadeli 100.000 TL kredi tutarı için %0 faiz oranı sunuluyor. Ayrıca müşteriler 36 ay vade ile %0,99 faizli 200.000 TL kredi seçeneğinden de yararlanabiliyor. Mercedes-Benz Facelift öncesi C-Serisi Coupé, Cabriolet ve SLC otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 12 ay vadeli 100.000 TL kredi için %0 faiz oranından yararlanılabiliyor. Ayrıca kampanya kapsamında 200.000 TL’ye varan kredi tutarı için 36 aya kadar %0,99 faiz seçeneği sunuluyor. Ayrıca Mercedes-Benz GLA otomobil alımlarında 140.000 TL kredi tutarı, %1,89 faiz ve 36 aya kadar vade imkânları sunuluyor.

GARANTİLİ LASTİK SERVİSİ

Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri’nden alınan otomobil lastikleri; patlama, çivi ve balon oluşumu gibi dış etkenli hasarlara karşı 24 aya kadar garanti altında satışa sunuluyor. 2019 yılı boyunca iki yıllık yasal garanti süresi içerisinde Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri’ne gelen müşterilere 3. yıl garantisi ServicePlus Mercedes-Benz tarafından hediye ediliyor. Müşteriler, AdvantagePlus 4. yıl uzatılmış garanti paketi ile 1 yıl daha koruma uzatma fırsatından ve erken satın almalarda ise %40’a varan indirimlerden faydalanabiliyor.

KIŞ BAKIM KAMPANYASI

Mercedes-Benz Türk Yetkili Servisleri’nde ön ödemeli bakım paketleri ile 2 veya daha fazla periyodik bakımın önden satın alınması durumunda %40’a varan indirimlerle orijinal yedek parça ve işçilikte sabit fiyat avantajından faydalanılabiliyor. Araçlarının periyodik bakımlarında Mercedes-Benz Orijinal Motor Yağları’nı tercih eden müşterileri çok orijinal bir kış bekliyor. Araclarını yetkili servise getiren müşteriler, hem yedek parçada %30’a varan indirimlerden hem de kış bakım setinde %50 indirim fırsatından yararlanabiliyor.

KIŞ LASTİĞİ KAMPANYASI

Mercedes-Benz bu kış tüm yolları; lastiklerde garanti, hediye ve indirim avantajıyla müşterilerine açıyor. Müşteriler; Michelin, Continental ve Pirelli marka otomobil kış lastiklerini, Mercedes-Benz yetkili servislerinden %20 indirimli temin edebiliyor. Üstelik tüm lastiklerde patlama, çivi girmesi, yırtılma ve balon oluşumu gibi dış etkenli hasarlara karşı 24 aya kadar garanti sağlanıyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilere Mercedes-Benz marka şemsiye de hediye ediliyor. Mercedes-Benz orijinal kış jant-lastik setlerinde büyük indirim sağlıyor. %40’a varan indirim ve 2 yıl lastik garantisiyle jant-lastik alan müşteriler, otomobillerine yeni bir görünüm kazandırıyor. Kampanyadan faydalanmak isteyen müşterilere Mercedes-Benz marka şemsiye de hediye ediliyor.

MERCEDES-BENZ HAFİF TİCARİ KAMPANYASI

Güvenilir sağlamlık, üstün yük taşıma kapasitesi, 4×4 çekiş sistemi, yüksek sürüş gücü, dışarıdan sert görünüşlü fakat bir o kadar konforlu Mercedes-Benz X-Class’a sahip olmak isteyen müşteriler tarafından Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda 200.000 TL’ye varan kredi kullanımında 48 aya varan vade seçeneklerinden faydalanılabiliyor. Bu kampanya ile müşteriler, %0’dan başlayan faiz oranı ile farklı kullanım alanlarına uygun bu araca sahip olabiliyorlar. Düşük ilk satın alma maliyeti, yüksek kalite standartları, yakıt ekonomisi, arttırılan güvenlik donanımları, farklı kullanım alanlarına uygun geniş ürün yelpazesi ile segmentinin en iddialı aracı Vito, cazip kredi olanakları ile Şubat ayında da müşterilerini bekliyor. Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Şubat ayında Vito’ya özel hazırladığı kampanya kapsamında Mercedes-Benz Kasko kullanımına özel 200.000 TL’ye varan kredi kullanımında 48 aya varan vade seçeneklerinden faydalanılabiliyor. Bu kampanya ile müşterilere, %0’dan başlayan faiz oranı imkanları sunuluyor.