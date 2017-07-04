Mercedes-Benz Türk 50 startup’a 500 bin TL hibe etti

Mercedes-Benz Türk’ün 50. kuruluş yıl dönümünde düzenlediği “50. Yılda 50 Startup” yarışmasının kazananları belli oldu. Mercedes-Benz Türk tarafından tamamen hibe edilen toplam 500.000 TL desteği almaya hak kazanan 50 startup’ın 19’u, “akıllı şehir” uygulamaları olarak tasarlanan yenilikçi fikirler olurken yenilikçi fikirleri 15 projeyle sağlık, 11’er projeyle çevre ve eğitim,7 projeyle engelli erişimi takip etti.

Mercedes-Benz Türk’ün 50. kuruluş yıl dönümünde düzenlediği “50. Yılda 50 Startup” yarışmasının kazananları açıklandı. Jürinin iki aşamalı seçimiyle belirlenen 50 startup, Mercedes-Benz Türk tarafından tamamen hibe edilen toplam 500.000 TL’lik desteğe hak kazandı. “50. Yılda 50 Startup” yarışmasında Kadir Can Kırkoyun’un geliştirdiği kodlama dersindeki platform ihtiyacına yardımcı olmak için oyunlaştırılmış mobil platform sağlayan Scode projesi; Kadir Demircioğlu’nun geliştirdiği kumaşları daha işlevsel hale getiren, akıllı kumaş projesi; Umutcan Duman’ın geliştirdiği atık toplama süreçlerini akıllı hale getirerek maliyetleri ve karbon salınımını %55’e varan oranda azaltan proje ilk üçe girerek 50’şer bin TL’lik büyük ödülün sahibi oldu.

Mercedes-Benz Türk’ün, Yaşama Dair Vakfı, Impact Hub İstanbul ve StartersHub işbirliği ile yürüttüğü “50. Yılda 50 Startup” projesinin ödülleri, 4 Temmuz Salı günü Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül törenine Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün’ün yanı sıra, Mercedes-Benz Türk CIO’su Gökçe Bezmez ve Mercedes-Benz Türk AR&GE Merkezi Müdürü Mustafa Üstertuna da katıldı.

EN GENÇ KAZANAN OLDU

Yarışmayı kazanan 50 startup’ın 19’u, “akıllı şehir” uygulamaları olarak tasarlanan yenilikçi fikirler oldu. Akıllı şehir uygulamalarını ise 15 projeyle sağlık, 11’er projeyle çevre ve eğitim,7 projeyle engelli erişimi takip etti. Sürdürülebilir tarım, enerji ve ulaşım da yarışmayı kazanan startup’lar arasında öne çıkan temalar arasında yer aldı. Kazanan 50 startup arasında ayrıca çevre, geri dönüşüm, iş sağlığı ve güvenliği, istihdam, çalışma hakları, toplumsal cinsiyet konularını ele alan projeler bulunuyor. Proje için oluşturulan mikrosite (www.startup50mbt.com) üzerinden 15 ila 67 yaşına kadar geniş bir yaş aralığındaki girişimcilerin başvurduğu yarışmanın kazananlarının yarısına yakınını, “Y Jenerasyonu” oluşturdu. 20’li yaşlarının içinde olan 21 girişimci ödüle layık görülürken 17 yaşındaki Kadir Can Kırkoyun, “50. Yılda 50 Startup” yarışmasının en geç kazananı oldu. “50. Yılda 50 Startup” yarışmasına başvuru alınan 59 ilden 7’si kazananlar listesinde yer aldı. Yarışmayı kazananların 33’ü İstanbul’dan başvuru yapan startup’lar oldu. İstanbul dışında Ankara’dan 9, İzmir’den 4, Tekirdağ, Tokat, Yalova ve Mersin’den de 1’er startup ödüle hak kazandı. Kazanan girişimcilerden 18’inin daha önce hiç destek almayan startup’lar olması dikkat çekti;. Yarışmada ilk 7’ye giren startup’lar 20.000 TL, 40 startup ise 5 bin 250 TL’lik, Mercedes-Benz Türk tarafından tamamen hibe edilen para ödüllerine hak kazandı.

50 YILDIR HAYAT KOLAYLAŞTIRIYORUZ

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün kazanan tüm startup’ları tebrik ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bildiğiniz gibi bu sene Mercedes-Benz Türk’ün 50. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Bizim için çok önemli bir yıl. 50. Yılımızı kutlamak için neler yapabiliriz diye çok düşündük. Birçok alternatifi değerlendirdik. Şöyle bir geriye baktık, Mercedes-Benz’in hikâyesini masaya yatırdık. Gördük ki bizler 50 yıldır otomotiv sektöründe çığır açan, sektöre yol gösteren yenilikleri hayata geçiriyoruz. Bu yeniliklerin birçoğu da aslında hayatı kolaylaştıran, fark yaratan yenilikler. Buradan hareketle dedik ki; 50.yılımızda yalnızca kendi işimizde, kendi alanımızda ya da otomotiv sektöründe değil, yaşamın birçok alanında hayatı kolaylaştıracak çözümlerin üretilmesine destek olalım. Çünkü kendi tecrübemizle biliyoruz ki, küçük fikirler bile, desteklendiğinde büyüyor ve birçok insanın hayatını değiştiren muazzam bir çözüme dönüşebiliyor. Böylelikle bir çözüm üreten, ürettiği çözüm ile hayatı kolaylaştıran, teknoloji ile bağı olan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, sosyal etki yaratan startupları yarışmamıza davet ettik. 50. Yılda 50 Startup” projesine başvuran 5 startup’tan 4’ünün çaldığı ilk kapı Mercedes-Benz Türk oldu. Bu bize ne kadar güzel bir iş yaptığımızı gösterdi.50 Startup’ projemizin en belirgin ve ayrıştırıcı özelliği Mercedes-Benz Türk olarak verdiğimiz desteği tamamen hibe etmemiz; 50 startup’a toplamda 500.000 TL’lik para ödülü verirken herhangi bir karşılık beklemiyoruz. Sosyal etkisi olan ve hayatı kolaylaştıran çözümler üreten yaklaşımların ülkemizde artarak devam edeceğini umarak yarışmamızı kazanan geçen tüm girişimcilerimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum.”

“50. Yılda 50 Startup” yarışmasını kazanan 50 startup’ın isimleri şöyle:

Ahmet Kuzubaşlı, Ali Selim Kayacan, Alp Onur, Alper Kutlu, Arda Aşkın, Armağan Ergün, Ayşegül Yıldırım, Berhudan Aslan, Berkman Çavuşoğlu, Bülent Soypaçacı, Cenk Çorbacı, Çiler Ay Tek, Deniz İbanoğlu, Deniz Kazancı, Doğa Doğanay, Emre Kurt, Ercan Erciyes, Ertunç Çiriş, Ferhat İnçal, Gökhan Alpaslan, Gökhan Talat Tuna, Gülin Ölçer, Güney Köse, İsmail Cem Atalay, Kadir Can Kırkoyun, Kadir Demircioğlu, Kasım Gül, Lütfi Mutlu, Mahmut Durgun, Mehmet Atakan Foça, Mehmet Doğan, Mert Ergeneci, Mesut Keskin, Mirac Bal, Murat Aras, Oğuzhan Canım, Olcay Silahlı, Osman Baytaroğlu, Sarp Tomrukçu, Selma Türkal, Semih Çelik, Serhat Oran, Serkan Türkoğlu, Soner Alayurt, Soner Hacıhalıloglu, Talha Işık, Tamer Temizer, Umutcan Duman, Yağmur Burak Yaldız, Yücel Orkut Aktaş