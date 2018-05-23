Mercedes-Benz Türk Aksaray’a 200 personel alacak

Türkiye’deki yatırımlarına aralıksız devam eden Mercedes-Benz Türk, hali hazırda 1.800 kişinin görev yaptığı Aksaray Kamyon Fabrikası’nda 200 kişilik ek istihdam yaratıyor.

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda, 200 kişilik ek istihdam sağlanıyor. Son iki yıl içinde Aksaray Kamyon Fabrikası’na yaptığı 113 milyon Avro’luk yatırımı sayesinde üretim hacmini iki katına çıkarmayı ve Türkiye’nin mevcut ihracat gelirine ek olarak 1 milyar Avro’nun üzerinde katkı sağlamayı hedefleyen Mercedes-Benz Türk, yeni üretim, ihracat ve istihdam planı kapsamında 200 yeni personel alımı yapıyor. İstihdamda öncelik, Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesinde bulunan “Eğitim Merkezi”nden mezun olan gençlerin olacak. Genel ilan üzerinden gelen başvurular ile de kalan iş gücü ihtiyacının tamamlanması hedefleniyor.

EKONOMİYE ARALIKSIZ DESTEK

Mercedes-Benz Türk, yarım asrı aşkın süredir üretimi, ihracatı, yatırımı ve istihdamı ile Türkiye ekonomisine desteğini sürdürüyor. 30 yılı aşkın süredir, 470 milyon Avro’yu aşkın yatırımı ile Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretimini sürdüren şirket, Anadolu’nun bağrında istihdam yaratmaya ve bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Mercedes-Benz Türk, 1.800 kişinin görev yaptığı Aksaray Kamyon Fabrikası’ndan yeni yatırımların katkısı ve 200 yeni çalışanın gücüyle toplam ihracat gelirinin üzerine ilave olarak 1 milyar Avro değerinde kamyon ihracatı hedefliyor. Bugün Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen kamyonların yarıdan fazlası Almanya başta olmak üzere çeşitli ülkelere ihraç ediliyor.

AR-GE’DE TEK MERKEZ OLACAK

İç Anadolu’da kurulacak ve resmi açılışı Eylül ayında yapılacak olan yeni AR-GE Merkezi, Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler AG’nin Almanya, ABD, Brezilya, Çin, Hindistan ve Japonya’da bulunan AR-GE merkezleriyle birlikte küresel “Yetkinlik Merkezleri”nden biri olacak. 40.000 m2’yi aşkın alan üzerine kurulacak yeni AR-GE Merkezi, tüm dünyaya Mercedes-Benz uzun yol kamyonlarının testi, onayı ve mühendislik hizmeti sunan “Tek Merkez” olacak.