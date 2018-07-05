Mercedes-Benz Türk StartUP’larının kazananları belli oldu

Mercedes-BenzTürk StartUP yarışmasının kazananları açıklandı. Türkiye’nin dört bir yanından 485 girişimcinin başvurduğu yarışmada bu yıl ilk 10’a kalan Startup’lara “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati hediye edildi.

Mercedes-Benz Türk’ün geçtiğimiz Mart ayında başlattığı StartUP yarışmasının kazananları açıklandı. Türkiye’nin dört bir yanından 485 girişimcinin başvurduğu yarışmada bu yıl ilk 10’a kalan startup’lara “StartUP Boost” adı verilen özel bir gelişim programı ve Mercedes-Benz ile özel Almanya seyahati hediye edildi. İlk 10 içinden “teknoloji”, “sosyal fayda” ve “tema” olmak üzere 3 farklı kategoride kazanan 3 startup’a ise 50’şer bin TL para ödülü verildi. Düzenlenen ödül töreninde, kazanan yarışmacılar ödüllerini Mercedes-Benz Türk CEO’su Süer Sülün, İş Geliştirme Direktörü Didem Daphne Özensel, AR-GE Merkezi Direktörü Mustafa Üstertuna ve Mercedes-Benz Türk CIO‘su Gökçe Bezmez’den aldılar.

TECRÜBE VE ÜRETİM ARTIYOR

Ödül töreninde konuşma yapan Mercedes-Benz Türk CEO’su Süer Sülün “Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasının doğaya ve topluma faydalı, yenilikçi, teknoloji ile bağı olan fikirlerin yeşerip büyümesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Geçen sene 50. yılımız vesilesiyle başladığımız Mercedes-Benz Türk StartUP yarışmasını bu yıl Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin rehberliğinde ‘Sürdürülebilir Şehirler ve Yaşam Alanları’ teması altında duyurduk ve yarışmamız bu yıl da büyük ilgi gördü. Gençlerin teknoloji ve inovasyon alanında her geçen gün yenilikçi çözüm üretme konusunda bilgi, tecrübe ve ürün üretme kapasitesinin arttığını görmek bizleri çok gururlandırıyor. Mercedes-Benz Türk olarak Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz bu güvenle ülkenin dört bir yanındaki yenilikçi girişimleri ödüllendirmeye devam ediyoruz.” dedi.

KADIN GİRİŞİMCİYE SOSYAL FAYDA ÖDÜLÜ

Sosyal fayda ödülünü zeytin çekirdeklerinden bio plastik üreten Biolive girişimi ile Duygu Yılmaz aldı. Biolive, zeytin çekirdeği atıklarını fabrikalardan alıp antimikrobiyal biyoplastik granül haline çeviriyor. Böylelikle, toprağa atılınca çok kısa sürede gübre olarak geri dönebilen, insan sağlığına uyumlu, yenebilecek kadar katkısız plastikler üretiyor. Bu malzemeler antibakteriyel gıda ambalaj filmleri, araç içi malzemeler, beyaz eşya gibi farklı alanlarda kullanılabiliyor. Petrol temelli plastiklere karşı önemli bir alternatif geliştiren Biolive, yenilikçi yaklaşımı ile çevreye fayda sağlıyor.

ANKARA VE İSTANBUL’DA ÖDÜL ALDI

Tema ödülü kablosuz sensörler sayesinde binaların kullanım karakteristiğini ölçerek bulut üzerinde çalışan optimizasyon modeliyle iklimlendirme sistemlerini yöneten Sensgreen girişimi ile Hasan Basri Tosun’un oldu. Sensegreen, geliştirdiği yapay zeka algoritmaları sayesinde kişilerden aldığı basit geri bildirimlerle kullanıcıların konfor aralıklarını öğreniyor, buna göre iklimlendirme sistemlerini kontrol ediyor ve %30’a varan enerji tasarrufu elde ediyor. Sensgreen enerji verimliliği konusunda toplumda bir bilinç yaratmayı hedefliyor. Ofis kullanıcılarının termal konforlarını artırmak dolayısı ile daha üretken bir çalışma ortamı sunmayı amaçlıyor.

Teknoloji ödülü karayollarına yerleştirilmek üzere tasarlanan dikey eksenli rüzgâr türbini ile doğal rüzgârdan yararlanan ve bunun yanında taşıtların ürettiği rüzgârı yakalayıp elektrik enerjisi üreten Deveci Tech girişimi ile Kerem Deveci’ye verildi.

Deveci Tech Solar panel destekli, hibrit dikey eksenli rüzgar türbini ile hem taşıtların oluşturduğu hem de doğal rüzgarları kullanarak enerji üretirken, aynı zamanda türbin üzerine yerleştirilen sensörler ve IOT platformu ile şehir içi sıcaklık, nem, rüzgar, CO2 ölçümü yapabiliyor ve üzerinde bulunan güneş enerjisi paneliyle de enerji üretilmesini sağlıyor. Hali hazırda Deveci Tech’in geliştirdiği bir rüzgar türbini İstanbul Vatan Caddesi’nde yer alan Metrobüs istasyonunda kullanılıyor.