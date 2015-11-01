Mercedes-Benz’den Haziran fırsatı

21 dakika önce

Mercedes-Benz Türk, Haziran ayına özel sunduğu kampanya kapsamında otomobil alımlarında faizi %0’dan başlayan kredi fırsatı ve avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor. Hafif ticari araçlar için hazırlanan özel kampanyalar ile avantajlı kredi ve kişiye özel ödeme seçeneklerinden yararlanmak mümkün.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in Haziran ayına özel hazırladığı kampanya kapsamında A-Serisi, B-Serisi, C-Serisi Sedan, CLA, GLA, E-Serisi Sedan, SLC ve smart otomobil alımlarında avantajlı fırsatlar sunuluyor.

Mercedes-Benz CLA otomobiller için;

– 90.000 TL kredi kullanımında 12 ay vade ve %0 faiz oranı,

– 120.000 TL kredi için 24 ay vade ve %0,29 faiz oranı,

– 150.000 TL kredi tutarı için ise 36 ay vade ve %0,49 faiz oranından yararlanılabiliyor.

Haziran ayına özel hazırlanan bir diğer kampanya kapsamında Mercedes-Benz A-Serisi, B-Serisi ve GLA modelleri de avantajlı kredi ve ödeme seçenekleriyle satışa sunuluyor. Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda, 120.000 TL’ye 36 aya kadar vade ile %0,79 faiz oranı sunuluyor.

Mercedes-Benz C-Serisi Sedan ve SLC modellerinde,

– 150.000 TL kredi tutarı için 36 aya varan vade seçenekleri ve %0,99 faiz oranı fırsatı sunuluyor.

Mercedes-Benz E-Serisi Sedan (E 180, E 220d ve E 300) otomobil alımlarında Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi durumunda kişisel ve kurumsal müşterilere kişisel ödeme planı ile,

– 180.000 TL kredi tutarı %0,79 faiz oranı ve 36 aya varan vade seçenekleri sunuluyor.

Şehir içi otomobil kullanımının ideal alternatifi olan smart model otomobilleri tercih eden müşterilere ise;

– 40.000 TL kredi, %0 faiz avantajı ile 24 aya varan vade ve 1.667 TL’den başlayan aylık ödeme seçenekleriyle sunuluyor.

Mercedes-Benz Otomobillerde Haziran Ayına Özel Kampanya Seçenekleri

31 Ağustos 2017 tarihine kadar, otomobil periyodik bakımlarında Mercedes-Benz orijinal motor yağlarını tercih eden müşterilere, %25’e varan yedek parça indirimi ve ücretsiz check-up fırsatından yararlanma imkânı sunuluyor.

alanabiliyor.