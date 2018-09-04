Mercedes-Benz’den kampanyalı rota

Dijital pazarlama alanında fark yaratan projelere imza atan Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Yandex Navigasyon ile otomobil sahibi olmak isteyenlere yepyeni fırsatlar sunuyor. İki markanın iş birliği sayesinde sürücüler Mercedes-Benz Showromları’nı rota üzerinde görüntüleyip, kampanyalar hakkında bilgi sahibi olabiliyor.

Dünyada Twitter üzerinden otomobil satışı ve finansmanı yapan ilk firma olan Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, dijital alandaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Değişen tüketici ihtiyaçları ve taleplerine uygun çözümler üreten şirket, kendi sektöründe bir ilke imza atarak otomobil sahibi olmak isteyenlere fırsatı ayağına getiriyor. Yandex Navigasyon ile hiper lokal pazarlama çalışması yapan Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, bu sayede uygulamayı kullanan araç sürücülerini Mercedes-Benz’in otomobil kampanyalarından haberdar edip, en yakın shoowroom’a yönlendirebiliyor. Yandex Navigasyon ile yolculuklarına devam eden sürücülerin yaklaşık 2 kilometre yakınında bulunan Mercedes-Benz Otomobil Showroom’ları otomatik olarak reklamlı-pin şeklinde haritada beliriyor. Kullanıcının reklamlı pin’leri tıklaması halinde cazip otomobil kampanyaları ekranda belirip “git” opsiyonu sunuluyor ve bu showroom’a göre rota yeniden oluşturuluyor.

MERCEDES-BENZ’E GİDEN EN HIZLI ROTA

Ülkemiz otomotiv sektörü için ilk olma özelliği taşıyan bu iş birliği sayesinde şimdiye kadar yaklaşık 66 milyon gösterim, 190 bin tıklama elde edilirken 28 bin kere Mercedes-Benz otomobil showroom’una rota oluşturuldu. Bunun otomobil kampanya performansına da yansıdığını kaydeden Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Pazarlama ve Satış Müdürü Meltem Gürsoy, showroom trafiğinde de artış yaşandığını belirtiyor. Dijital teknolojilerin yaygın bir şekilde kullanılmasının otomobil alımlarındaki karar verme süreçlerini etkilediğini anlatan Gürsoy, “Eskiden müşteri araç almadan önce yakınlarına danışarak ve bayilere gelip bilgi toplayarak nihai satın alma kararını veriyordu. Türkiye’deki otomobil alımlarında tüketicinin karar verme süreci artık online’da şekilleniyor. Otomotiv tüketici araştırmalarına göre Türkiye’de tüketicilerin çoğunluğu bir araç satın almadan önce 10 saat ve üzerinde bir online araştırma yapıyor ve sonrasında bayiye gitme kararı alıyor. Araştırma sürecindeki tüketicinin karşısına Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak çıkıp, uygun ve kişiye özel finansman çözümleri ile hayalindeki Mercedes-Benz’e giden yolu kısalttığını anlatmak istiyoruz ve dijital yatırımlarımızı buna göre yapıyoruz” diye konuşuyor.

KREDİYE BİLE BAŞVURMAK MÜMKÜN

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak dijital pazarlamaya yatırım yapmaya devam edeceklerini dile getiren Gürsoy, yepyeni bir mobil aplikasyonun müjdesini veriyor. Ayrıca örnek kredi planı hesaplama ve kredi ön onayı gibi web servisler üzerine çalışmalar yürüttükleri söyleyen Gürsoy, ileride müşterilerin mobil aplikasyon üzerinden kredi başvurusu yapabileceklerini ifade ediyor.