Mercedes-Benz, G-Serisi’nin yenilenen versiyonu görücüye sundu. Aynı zamanda markanın CLS 53, E 53 Coupé ve Cabriolet versiyonlarını da tanıttı.

Mercedes-Benz’in lüks aracı G-Serisi oldukça uzun zamandır bir tasarım ikonu olarak kabul ediliyor. 1979 yılından bu yana dış tasarım anlamında neredeyse hiçbir değişikliğe uğramayan G-Serisi, yenilenen versiyonunda da ikonik tasarım unsurlarını kaybetmeden özgün ve karakteristik görünümüne devam ediyor. Karakteristik kapı kolu ve kapıların kapanma sesi, sağlam ve dayanıklı dış koruma kaplamaları, bagaj kapağına dışardan sabitlenen stepne ve göze çarpan ön sinyal lambaları gibi bütün karakteristik unsurlar yeni G-Serisi’nde de kullanılmaya devam ediliyor.

TEKNOLOJİK OLARAK GELİŞTİ ÖZÜNE SADIK KALDI

G-Serisi’nin daha da geliştirilen tasarımı markanın yalınlık felsefesini devam ettirirken aynı zamanda özüne de sadık kalıyor. Dışarıdan sabitlenen kapı menteşeleri ve üstten oturtulan motor kaputu yeni nesilde de aynen korunuyor. Yıllar boyunca teknik açıdan gelişimi sürekli olarak devam eden, ancak görünüm olarak neredeyse hiç değişmeyen off-road ikonu en güncel haliyle teknik açıdan olduğu kadar görünüm açısından da tamamen yeni bir dönemin başlangıcını gözler önüne seriyor. 53 mm daha uzun ve 121 mm daha geniş gövdesiyle yeni G-Serisi yollarda olduğu gibi arazide de daha heybetli bir görünüm sergiliyor.

YENİ G SERİSİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bölge Değişim Ön koltuklar için diz mesafesi + 38 mm Arka koltuklar için diz mesafesi + 150 mm Ön koltuklar için omuz genişliği + 38 mm Arka koltuklar için omuz genişliği + 27 mm Ön koltuklar için dirsek mesafesi + 68 mm Arka koltuklar için dirsek mesafesi + 56 mm

İÇ MEKAN KONFOR ABİDESİ

Arka koltuklar yüzde 60, 40 veya 100 olarak katlanabiliyor. G-Serisi’nde sunulan standart koltuklar bile birçok konfor fonksiyonuyla donatılırken ergonomik formları ile güçlü bel ve baldır destekleriyle rahatlık ve konfor sunuyor. Ayrıca sürücü koltuğu hafıza fonksiyonu, ısıtmalı ön koltukların yanı sıra ısıtmalı arka koltukların da sunulması ve konforlu ön koltuk gibi isteğe bağlı özellikler de sunuluyor.

ARAZİ ŞARTLARINA YABANCI DEĞİL

Yeni G-Serisi sahip olduğu donanımlar ve 270 mm ön aks yerden yüksekliği ile en zorlu arazi koşullarında bile üstün bir performans ve sürüş keyfi sunuyor. Yenilenen G-Serisi’ne ait rakamlar:

Zemine bağlı olarak yüzde 100’e varan tırmanma yeteneği

Akslar arası yerden yükseklik 24,1 cm (6 milimetre artırıldı)

10 cm mertebesinde artışla 70 cm su ve çamur geçiş derinliği

35° yanal eğimde sürüş kabiliyeti, artı 7°

30° yaklaşma, 31° uzaklaşma açısı, artı 1°

26° tepe aşma açısı, artı 1°

G MODU İLE OFF-ROADA HAZIR

Yeni “G-Mode” üstün arazi sürüş özellikleri sunma noktasında önemli bir rol üstleniyor. DYNAMIC SELECT üzerinden seçilmiş olan sürüş karakterinden bağımsız olarak üç diferansiyel kilidinden birinin devreye girmesi veya arazi takviyesi LOW RANGE’in devreye alınmasıyla birlikte yeni G-Serisi “G-Mode”a geçiş yapıyor. Söz konusu off-road modu süspansiyonun sertliği ayarlanabilir amortisörlerini, direksiyonu ve gaz pedalının tepkime hassasiyetini ayarlıyor, gereksiz vites değişimini önlüyor ve böylece en zorlu arazi koşulunda bile kontrollü ve yüksek performanslı bir sürüş sunuyor. Sistemin aktif olmasıyla gösterge panelinde bir “G” ikonu belirliyor. “G” her türlü zemini aşıyor, sürücü en dik sürüş pozisyonlarında dahi santimetre hassasiyetle manevra yapabiliyor ve geri bildirimi yüksek direksiyon sistemi sayesinde lastiklerin zemine tutunma koşulunu algılayabiliyor.

YENİLENEN MERCEDES-AMG CLS

Mercedes-AMG, ürün portföyünü üç yeni modelle genişletiyor ve aynı zamanda CLS, E-Serisi Coupé ve Cabriolet ile yeni bir motor sınıfı olan AMG 53 modellerini tanıtıyor. (Karma koşullarda yakıt tüketimi: 8,5-8,4 lt / 100 km, karma koşullarda CO2 salınımı: 204-200 gr / km) Yeni modeller, yüksek performansı sportif tasarım ve yüksek verimle birleştiriyorlar. Yeni elektrik destekli 3.0 litre hacimli motorda turbo besleme ve ek bir elektrikli kompresör aracılığıyla çift aşırı besleme bulunuyor. Sıralı 6 silindirli motor 320 kW (435 BG) üretiyor ve 520 Nm’lik maksimum tork sunuyor. EQ Boost entegre marş motoru, anlık ek güç ihtiyaçlarında 16 kW’lık (22 BG) maksimum güç ve 250 Nm’lik tork sağlıyor ve ayrıca araçtaki 48 V’luk elektrik sistemini besliyor.

9 İLERİ SPOR ŞANZIMAN

Diğer teknik özellikler arasında AMG SPEEDSHIFT TCT 9G dokuz ileri oranlı spor şanzıman ve tamamen değişken dört tekerlekten çekiş sistemi AMG Performance 4MATIC+ yer alıyor. Çift kanatlı ön ızgara, AMG’ye özgü marşpiyeler, difüzör eklenmiş arka tasarım ve parlak krom yuvarlak egzoz çıkışları yeni üç AMG 53 modelinde ortak olarak bulunuyor.

Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ ve Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupé Teknik Özellikleri

Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC+ Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Coupé Motor 3,0 litre hacminde sıralı altı silindirli, turbo beslemelemeli ve elektrikli aşırı beslemeli motor 3,0 litre hacminde sıralı altı silindirli, turbo beslemelemeli ve elektrikli aşırı beslemeli motorsor Silindir hacmi 2.999 cc 2.999 cc Maksimum güç 320 kW (435 BG), 6.100 devir/dk 320 kW (435 BG), 6.100 devir/dk EQ Boost elektrik desteği ek gücü 16 kW (22 BG) 16 kW (22 BG) Maksimum tork (Nm) 520, 1.800-5.800 520, 1.800-5.800 EQ Boost elektrik desteği ek torku 250 Nm 250 Nm Çekiş Sistemi AMG Performance 4MATIC+ tamamen değişken tork dağılımına sahip dört tekerlekten çekiş sistemi AMG Performance 4MATIC+ tamamen değişken tork dağılımına sahip dört tekerlekten çekiş sistemi Şanzıman AMG SPEEDSHIFT TCT 9G AMG SPEEDSHIFT TCT 9G Karma koşullarda yakıt tüketimi 8,4 8,4 Karma koşullarda CO 2 200 gr/km 200 gr/km Ağırlık 1905* kg/1980** kg 1895* kg/1970** kg Hızlanma 0-100 km/sa (sn) 4,5 4,4 Maksimum hız (km/sa) 250 250

Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ Cabriolet Teknik Özellikleri