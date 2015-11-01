Mercedes pick-up sınıfında X serisine geçti

X-Serisi aracılığıyla pick-up dünyasına giren Mercedes-Benz, yeni aracında da tasarım, konfor, sürüş dinamizmi ve güvenlik gibi kendine özgü özellikleri müşterisine sunuyor.

Mercedes-Benz, X-Serisi modeliyle pick-up dünyasına girdi. Sağlam, dayanıklı, güçlü, fonksiyonel ve zorlu araziye uyumlu olan araç, pick-up sınıfına has niteliklerle, tasarım, konfor, sürüş dinamizmi ve güvenlik gibi Mercedes-Benz’e özgü bütün özellikleri bünyesinde taşıyor. Pazara güçlü bir giriş yapmaya hazırlanan Mercedes-Benz X-Serisi, çift çıtalı heybetli ön ızgarası, güçlü duruşunu destekleyen uzun motor kaputu ve uzun geniş farlarıyla Mercedes-Benz ürün gamının bir parçası olduğunu hemen hissettiriyor. Büyük bir ilgiyle beklenen araç, üç farklı kokpit süslemesi, ikisi kontrast dikişli deri olmak üzere altı farklı koltuk döşemesi ve iki farklı tavan rengiyle sınıfının en zengin malzeme ve renk çeşitliliğini sunuyor.

V6 DİZEL DE OLACAK

Pick-up dünyasının yıldızı olmaya aday “Mercedes-Benz X-Serisi”, dört ve altı silindirli motor seçenekleriyle kullanıcılarına daha önce hiç deneyimlemedikleri bir sürüş keyfi sunacak. Araç, satış başlangıcıyla birlikte X 220 d (163 BG/120kW) ve X 250 d (190 BG/kW) olmak üzere, müşterilerine iki farklı motor alternatifi de sunacak. Bunun yanı sıra 2018 yılının ortalarında ürün gamına, V6 dizel (258 BG/190 kW) motor eklenecek. Mercedes-Benz X-Serisi, konfor odaklı süspansiyon geometrisi ve hava kanallı ön ve arka diskleri sayesinde off-road dışında kullanıcısına mükemmel asfalt sürüş performansını da sunan ilk pick-up araç olarak öne çıkıyor. Mercedes-Benz X-Serisi, tüm zeminler için dört tekerlekli çekiş sistemi sunuyor. Araç, Low Mod ve isteğe bağlı olarak sunulan 4MATIC kilitli aks diferansiyeli ile her türlü yol ve zemin koşulunun üstesinden gelebiliyor. Her Mercedes-Benz aracında olduğu gibi X-Serisi’nde de referans olarak gösterilebilecek “Aktif Fren Asistanı” ve “Şerit Takip Sistemi” gibi pasif ve aktif güvenlik donanımları öne çıkıyor.

Pick-up dünyasının sınırıları daha yukarıya taşınıyor

X-Serisi, pick-up dünyasının sınırlarını daha yukarı taşıyor ve sürüş dinamizmi, konfor, tasarım, güvenlik ve geniş kapsamlı kişisilleştirme gibi Mercedes-Benz’e has karakteristik değerleri zenginleştiriyor. Mercedes-Benz yeni X-Serisi, kullanıcısına üç farklı donanım seviyesi, dört ve altı silindirli motorlar, arkadan itiş moduna da alınabilen dört tekerlekten çekiş veya sürekli dört tekerlekten çekiş, altı vitesli manuel şanzıman ve 7 vitesli otomatik şanzıman olmak üzere zengin bir çeşitlilik sunuyor. Benzersiz bir tasarımla yollara çıkan Mercedes-Benz yeni X-Serisi, üç farklı donanımla farklı iş ve yaşam tarzlarının beklentilerini karşılıyor:

Giriş seviyesi olarak sunulan X-Serisi PURE, sağlamlık ve fonksiyonellik gerektiren işlerin ideal yol arkadaşı olmaya aday. Her türlü işi sırtlayan bu versiyon aynı zamanda konforu ve tasarımıyla müşteri teslimatları, sevkiyatlar ve özel kullanım olmak üzere her türlü beklentiyi karşılıyor.

X-Serisi PROGRESSIVE, güçlü karekteriyle iş amaçlı kullanıma uygun olmasının yanı sıra hem tarzı, hem konforu ile kişisel kullanımda da müşterilerin beklentilerini karşılıyor.

Ürün gamının bir diğer seçeneği olan X-Serisi POWER ise tarz, performans ve konfora önem veren müşterileri hedefliyor.

1,1 TONLUK YÜKLEME KAPASİTESİ

Mercedes-Benz X-Serisi, heyecan uyandıran tasarımıyla dayanıklılık ve tarz arasında ideal bir denge kuruyor. Yeni pick-up, Mercedes-Benz’in sade tasarımını bir adım ileriye taşıyor. Düz yüzeyler ve zarif çizgilere sahip tasarımıyla X-Serisi, 1,1 tona varan yükleme kapasitesiyle de fonksiyonellikten ödün vermiyor.

3 FARKLI DONANIMLA GELİYOR

Mercedes-Benz X-Serisi’nin güçlü görünümünü destekleyen ön tamponu, donanım seviyesine bağlı olarak üç farklı karaktere bürünüyor. PURE donanım seviyesinde boyasız olan ön tampon, PROGRESSIVE seviyesinde gövde renginde boyanırken, ürün gamının tepe noktasını oluşturan POWER donanım seviyesinde ise krom eklentiler ve alt koruma ile sunuluyor. Her donanım seviyesi dokuz farklı gövde rengi ve 17, 18, 19 inç ebatlarında farklı jant alternatifleriyle kombine edilebiliyor. Tıpkı ön tampon gibi arka tampon da donanım seviyesine bağlı olarak üç farklı stile bürünüyor. X-Serisi’nin arka tamponuna entegre edilen basamak ile 90 derecelik açıyla açılan bagaja erişim ve yükleme daha kolay hale getiriliyor. Çamurluk aralarına bir Euro palet sığacak şekilde tasarlanan X-Serisi, üçüncü stop lambasına entegre LED aydınlatma ünitesi ile yükleme alanının tamamını aydınlatıyor. Orta konsoldaki düğme ile aktif hale getirilen aydınlatma, araç çalıştırıldığında otomatik olarak kapanıyor. Kompresör gibi cihazları çalıştırmak üzere yükleme alanında bir 12 volt soket standart donanım olarak sunuluyor.

Mercedes-Benz X-Serisi boyutları Uzunluk 5.340 mm Genişlik 1.920 mm Yükseklik 1.819 mm Dingil mesafesi 3.150 mm Yükleme zemini uzunluğu 1.587 mm Yükleme zemini genişliği 1.560 mm Yükleme zemini yüksekliği 474 mm Maksimum yükleme kapasitesi 1.042 kg Römork çekme kapasitesi (motor ve donanım seviyesine bağlı olarak değiştir) 1.650–3.500 kg

İSTEYENE 4 İSTEYENE 2 ÇEKER

Dizel motorlu X 250d 4MATIC versiyonunda sunulan dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC, her türlü zemin ve yol şartıyla baş etmek için üretildi. Ön aks, zemin ve sürüş koşuluna bağlı olarak devreye alınabiliyor veya devreden çıkartılabiliyor. 2018 yılı ortalarında altı silindirli motorlu versiyonu gelecek olan Mercedes-Benz X-Serisi, sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi ile de sunulacak. Böylece X-Serisi yüksek hızlarda da maksimum performans sunacak. Aracın tüm dört tekerlekten çekişli versiyonunda eğim iniş yardımcısı olan “DSR” ise standart olarak sunuluyor.

Mükemmel off-road yetenekleri Su geçiş derinliği 600 mm Yerden yükseklik Ön aks 202 mm Arka aks 221 mm yükseltilmiş süspansiyon ile Yaklaşma/uzaklaşma açısı 28,8°/23,8° 30,1°/25,9° yükseltilmiş süspansiyon ile Maksimum eğim açısı 49,8°/49° yükseltilmiş süspansiyon ile Rampa açısı 20,4°/22° yükseltilmiş süspansiyon ile Maksimum tırmanma kapasitesi %100

ZENGİN DONANIM LİSTESİ

Her Mercedes-Benz marka araç gibi yeni X-Serisi de zengin konfor ve güvenlik donanımıyla dikkat çekiyor. Kaza anında çarpışmanın etkisini azaltan ön ve arka burulma noktalarıyla oluşan aracın sağlam gövdesi, yüksek güvenlik seviyesi için temel oluştururken, yedi adet havayastığı ve iki adet çocuk koltuğu bağlantı noktası da pasif güvenliği destekliyor. Aktif güvenlik ise “Aktif Fren Asistanı” ve “Şerit Takip Asistanı” gibi elektronik sistemlerle sağlanıyor. Römork çekmek için “Elektronik Stabilite Programı, Hız Sabitleme Sistemi ve altı adet LED kümesi ile sınıfının en yüksek aydınlatma seviyesini sunan LED farlar” standart olarak sunulurken isteğe bağlı olarak 360 derece geri görüş kamerası da sipariş edilebiliyor.