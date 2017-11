Mercedes’in IT çözümleri Türkiye’den 30 ülkeye açılıyor

4 saat önce

Mercedes-Benz Türk’ün Küresel IT Çözümleri Merkezi Avustralya’dan Tayland’a, Almanya’dan Çin’e kadar Daimler küresel ağına hizmet veriyor. Merkez, 30 ülkede satış sonrasına ait tüm süreç ve uygulamaları içeren ‘Xentry Portal pro’ isimli ana portalı hayata geçirerek 1.200’den fazla Mercedes-Benz bayisinin kullanımına açtı.

Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler AG’nin, 2013 yılı sonunda, global IT stratejisi kapsamında Türkiye’yi bilgi teknolojileri üslerinden biri olarak konumlamasıyla birlikte Hoşdere tesisleri içerisinde açılan Küresel IT Çözümleri Merkezi global sorumluluk alanını genişletiyor. SAP (Systems Analysis and Program Development) ve Uygulama Yaygınlaştırma (Rollout) konularında Avustralya’dan Tayland’a, Almanya’dan Çin’e kadar 30 farklı ülkeye hizmet veren ve hâlihazırda 250 kişiye istihdam sağlayan Küresel IT Çözümleri Merkezi, kurulduğu günden bugüne büyük çapta organizasyonel büyüme ve başarı elde etti. Mercedes-Benz Türk’ün Küresel IT Çözümleri Merkezi, SAP alanında ana şirketi Daimler AG’ye sistem desteği ve bakım hizmeti sunmanın yanı sıra uygulama ve geliştirme alanında da danışmanlık yapıyor. Güçlü ve kalifiye kadrosu, deneyimi, bilgi birikimi ve global ağ içerisinde sağladığı yüksek kalitede hizmetleri sayesinde Mercedes-Benz Türk Küresel IT Çözümleri Merkezi, bugün yeni görev ve sorumluluklar da üstleniyor. SAP tarafında özellikle lojistik ve üretim alanlarında uzmanlığı olan merkez, son olarak Daimler’in Polonya’nın Jawor kentinde kurduğu otomobil motorları üreten fabrikasının lojistik operasyonları kapsamında SAP sistem uygulamaları ve sistem desteği sağlıyor.

Merkez, daha önceki başarısı ve deneyimli danışmanlarıyla, ‘Jawor’ projesinde aşağıdaki hizmetleri sunuyor:

• Almanya’daki motor üretim merkezlerinin lojistik süreçlerine destek veren SAP sistemlerinin kurulumu, özelleştirilmesi ve kullanıma hazır hale getirilmesi

• PCC (Part Consolidation Center) yazılımının devreye alınması,

• SAP sisteminin diğer sistemlerle bağlantılı olması için ara yüzleri de içeren testlerin yapılması ve dokümantasyonu,

• Güç aktarım uygulamalarına dayalı SAP sistem lojistiğinin oluşturulması,

• Sahada eğitim ve tesiste canlıya geçiş desteği.

Küresel IT Çözümleri Merkezi, Uygulama Yaygınlaştırma (Rollout) tarafında da dünya çapında başarı hikâyelerine imza atıyor. 2014 yılında kurulan Uygulama Yaygınlaştırma Departmanı ile merkez, satış ve satış sonrası hizmetler ile finansal hizmetler alanlarında proje yaygınlaştırma süreçlerini eş zamanlı birçok proje ile birlikte yürütüyor. Uygulama Yaygınlaştırma Departmanı 30 ülkede, 1.200’den fazla Mercedes-Benz bayisini Xentry Portal Pro sistemine entegre ederek dünya çapında büyük bir başarıya imza attı. 2016 yılının Mart ayında başlayan projede, 2018 sonuna kadar sisteme 37 ülke daha dâhil edilerek toplam 3.500 bayiye ulaşmak ve böylece Daimler’in satış sonrası sistem platformlarında yeni bir sayfa açmak hedefleniyor. Mercedes-Benz Türk, Daimler Küresel IT Çözümleri Merkezi Direktörü Özlem Vidin Engindeniz: “Türkiye, ana şirketimiz Daimler için önemli ve büyüyen bir pazar konumundadır. 2013 yılı sonunda kurulan Küresel IT Çözümleri Merkezi’nin İstanbul’da açılması da bunun en büyük örneğidir. Merkezimizde IT alanındaki uzmanlık bilgimizi yine kendi şirketimize uluslararası destek olarak aktarıyoruz. Dünyada 30 farklı ülkeye hizmet veriyor ve çok büyük, çok başarılı projeler hayata geçiriyoruz. Merkezimizi daha da geliştirerek yeteneklerimizin, teknik bilgi ve birikimlerimizin farklı kültürlerle harmanlandığı, güçlü ve uluslararası ekiplerin yer aldığı dünya çapında bir organizasyona dönüştürmek için emin adımlarla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.