Alman üretici Mercedes-Benz yeni yüzüne kavuşturduğu SUV modeli G-Serisi’ni satışa sundu. Mercedes-Benz G 500 ve Mercedes-AMG G 63 modelleri ile satışa çıkan aracın fiyatı 1.5 milyon TL’den başlıyor.
Yeni Mercedes-Benz G-Serisi, ilk aşamada iki farklı benzinli motor seçeneği ile satışa sunulurken, 2019’da G 350 d motor seçeneği ile de satışa sunulmaya başlanacak. Yeni G-Serisi, LED teknolojisine sahip ön farlar, gelişmiş sürüş yardım sistemleri, yeni renk seçeneklerine sahip deri döşemeler ile kaliteli iç mekân ve yeni yürüyen aksam olmak üzere oldukça kapsamlı bir donanım sunuyor.
170 KİLOGRAM DAHA HAFİF
Uygulanan yenilikler kapsamında G-Serisi yaklaşık 170 kg kadar da hafifledi. Bunun için yüksek dayanımlı çelik ve alüminyum alaşım karışımı malzemeler kullanılırken ayrıca Avusturya’da bulunan Magna Steyr tesislerinde yeni üretim teknikleri de devreye alındı. Karoser farklı çelik türlerinden oluşurken çamurluklar, motor kaputu ve kapılarda ise alüminyum kullanılıyor. Mercedes-Benz’in lüks aracı G-Serisi oldukça uzun zamandır bir tasarım ikonu olarak kabul ediliyor. 1979 yılından bu yana dış tasarım anlamında neredeyse hiçbir değişikliğe uğramayan G-Serisi, yenilenen versiyonunda da ikonik tasarım unsurlarını kaybetmeden özgün ve karakteristik görünümüne devam ediyor. Karakteristik kapı kolu ve kapıların kapanma sesi, sağlam ve dayanıklı dış koruma kaplamaları, bagaj kapağına dışarıdan sabitlenen stepne ve göze çarpan ön sinyal lambaları gibi bütün karakteristik unsurlar yeni G-Serisi’nde de kullanılmaya devam ediliyor.
YUVARLAK FAR FORMU İÇ MEKANDA DİKKAT ÇEKİYOR
Zaman içerisinde bir klasik haline gelen ikonik dış tasarım genel hatlarıyla korunurken G-Serisi büyük oranda yeni ve modern bir kokpit tasarımına kavuşuyor. Daha önce de olduğu gibi G-Serisi, birbirine tamamen zıt olan arazi aracı ve üst sınıf lüks segment niteliklerini çok başarılı bir şekilde harmanlıyor. G-Serisi’nin iç mekânında dış tasarımdaki detayların birçoğunun iç mekânda da kullanıldığı hemen fark ediliyor. Örneğin farların yuvarlak formu kokpitin dış kenarlarındaki havalandırma ızgaralarına yansıyor. İkonik sinyal lambalarının şekli hoparlörlerde de görülüyor. Ön yolcu tarafında tutamak veya üç adet kilitli diferansiyele ait kumanda grubu G-Serisi için karakteristik olup kullanılmaya devam ediliyor ancak özünü kaybettirmeden titizlikle iyileştiriliyor.
ÖN KONSOL KOMPLE EKRAN
Son derece okunaklı ve tamamen yeni bir tasarım olan gösterge paneli iki adet tüp şeklinde geleneksel göstergeyi bünyesinde barındırıyor. Tıpkı yeni E-Serisi ve S-Serisi modellerinde olduğu gibi isteğe bağlı olarak sürücünün doğrudan görüş alanında olmak üzere sanal göstergelere sahip bir adet büyük ekran ve orta konsolun üst bölümünde konumlanan merkezi bir medya ekranı da sunuluyor. Her biri 12,3 inç büyüklüğünde olan bu iki ekran tek bir cam altında birleşerek geniş dijital ekranlı kokpiti meydana getiriyorlar. Sürücü “klasik”, “sportif” ve “gelişmiş” olmak üzere üç farklı görünüm stillerinden birini tercih edebilirken aynı zamanda kendisi için önemli olan bilgileri ön plana çıkartarak gösterge panelini kişiselleştirebiliyor.
ARAZİYİ DE SEVİYOR
Yeni G-Serisi, sahip olduğu donanımlar ve 270 mm ön aks yerden yüksekliği ile en zorlu arazi koşullarında bile üstün bir performans ve sürüş keyfi sunuyor. Yenilenen G-Serisi;
• Zemine bağlı olarak yüzde 100’e varan tırmanma yeteneği
• Akslar arası yerden yükseklik 24,1 cm (6 milimetre artırıldı)
• 10 cm mertebesinde artışla 70 cm su ve çamur geçiş derinliği
• 35° yanal eğimde sürüş kabiliyeti (+7°)
• 30° yaklaşma, 31° uzaklaşma açısı, (+1°)
• 26° tepe aşma açısı, (+1°) sunuyor.
ZORLU YOLLAR İÇİN ‘G-MODE’
Yeni “G-Mode” üstün arazi sürüş özellikleri sunma noktasında önemli bir rol üstleniyor. DYNAMIC SELECT üzerinden seçilmiş olan sürüş karakterinden bağımsız olarak üç diferansiyel kilidinden birinin devreye girmesi veya arazi takviyesi LOW RANGE’in devreye alınmasıyla birlikte yeni G-Serisi “G-Mode”a geçiş yapıyor. Söz konusu off-road modu süspansiyonun sertliği ayarlanabilir amortisörlerini, direksiyonu ve gaz pedalının tepkime hassasiyetini ayarlıyor, gereksiz vites değişimini önlüyor ve böylece en zorlu arazi koşulunda bile kontrollü ve yüksek performanslı bir sürüş sunuyor. Sistemin aktif olmasıyla gösterge panelinde bir “G” ikonu belirliyor. “G” her türlü zemini büyük bir özgüvenle aşıyor, sürücü en dik sürüş pozisyonlarında dahi santimetre hassasiyetle manevra yapabiliyor ve geri bildirimi yüksek direksiyon sistemi sayesinde lastiklerin zemine tutunma koşulunu algılayabiliyor.
Mercedes-Benz G 500’ün teknik özellikleri:
|
Silindir adedi/dizilimi
|
8/V
|
Silindir hacmi
|
cc
|
3982
|
Çap x strok
|
mm
|
83,0 x 92,0
|
Maksimum güç
|
BG/kW
|
310/422, 5250-5500 d/d’da
|
Maksimum tork
|
Nm
|
610, 2250-4750 d/d’da
|
Sıkıştırma oranı
|
10,5 : 1
|
Yakıt karışımı
|
Yüksek basınçlı enjeksiyon
|
Şanzıman
|
9G-TRONIC
|
Aktarma
Tork dağılımı ön:arka
|
Sürekli dört tekerlekten çekiş
40 : 60
|
Ön aks
|
Çift salıncaklı süspansiyon, burulma çubuğu dengeleyicisi
|
Arka aks
|
Rijit dingil
|
Frenler
|
Havalandırmalı ön disk frenler, havalandırmalı arka disk frenler, elektrikli park freni, ABS, Fren Yardımcısı, ESP®
|
Direksiyon
|
Hidrolik destekli direksiyon
|
Jantlar
|
7,5 J x 18
|
Lastikler
|
265/60 R 18
Ölçü ve ağırlıklar
|
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik
Dingil mesafesi
|
mm
mm
mm
mm
|
4817
1931
1969
2890
|
İz genişliği ön/arka
|
mm
|
1638 / 1638
|
Bagaj hacmi
|
lt
|
1941
|
Sürüşe hazır ağırlık DIN
|
kg
|
2429
|
Yükleme kapasitesi DIN
|
kg
|
721
|
İzin verilen maks ağırlık
|
kg
|
3150
|
Yakıt deposu kapasitesi
|
lt
|
75/10.0
Performans ve yakıt tüketimi
|
Hızlanma 0-100 km/sa
|
sn
|
5,9
|
Maksimum hız
|
km/sa
|
210
|
Yakıt tüketimi (NEFZ g.)
CO2
|
lt/100 km
gr/km
|
12,1 – 11,5
276 – 263
Mercedes-AMG G 63’ün teknik özellikleri:
|
Motor
|
4,0 litre, V8, iki adet Twin-Scroll turbo besleme
|
Silindir hacmi
|
3.982 cc
|
Maksimum güç
|
585 BG (430 kW), 6.000 devir/dakika
|
Maksimum tork (Nm)
|
850, 2.500-3.500 devir/dakika
|
Güç aktarımı
|
Arka aks ağırlıklı AMG Performance 4MATIC dört tekerlekten çekiş sistemi (40:60)
|
Şanzıman
|
AMG SPEEDSHIFT TCT 9G, 9 ileri oranlı spor şanzıman
|
Karma koşullarda yakıt tüketimi
|
13,2 lt/100 km
|
Karma koşullarda CO2 Emisyonu
|
299 gr/km
|
Ağırlık
|
2485* kg/2560** kg
|
Hızlanma 0-100 km/sa (sn)
|
4,5 sn
|
Maksimum hız
|
220 km/sa***