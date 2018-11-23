Michelin’den güvenli seyahat önerileri

Michelin, havaların soğumasıyla birlikte güvenle seyahat etmek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Kış lastiği kullanılan özel kauçuk karışımı sayesinde kış şartlarında sertleşmeyerek yola tutunma özelliğini koruyor, daha kısa fren mesafesi sağlıyor. Bu sebeple Michelin, hava 7 derecenin altına düştüğünde, kar yağmasını beklemeden kış lastiği kullanımına geçilmesini tavsiye ediyor.

Güvenle seyahat etmek için neler yapmak gerekiyor?

Kış mevsimi yol şartlarında takip mesafesine, yüksek hızda seyretmemeye, ani fren ve hızlanmadan kaçınmaya ve kısa farları sürüş esnasında sürekli açık tutmaya dikkat etmeniz gerekir.

Aracınızdaki lastiklerin aynı marka ve desen olmasına özen gösterin. Özellikle aynı aksa aynı desen lastiklerin takılması araç dengesi için son derece önemlidir.

Hava basıncının araç üreticisinin belirttiği ölçüde olmasına dikkat edin.

Lastik kontrollerinizi yaparken stepne lastiğinizin de kontrolünü yapmayı ve basınç değerine bakmayı unutmayın.

Akü kontrolünün yapılması ve radyatördeki suyun donmaması için mutlaka antifriz kullanın. Silecek suyunuzun cam yıkama sistemini sıfır dereceye kadar donmaktan koruyan alkol içermeyen bir silecek sıvısı olmasına özen gösterin.

Kış latiği uygulaması 1 Aralık’ta başlıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın hazırladığı yönetmelikle 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında şehirler arası yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takma zorunluluğu başlıyor. İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile Valilikler, kış lastiği uygulamasını hava şartlarının gerektirmesi halinde 1 Aralık – 1 Nisan tarih aralığındaki sürenin öncesinde veya sonrasında birer ay artırabilecek.

Michelin Kış Lastikleri

Michelin ağır kış koşullarının yaşandığı coğrafik özelliklere sahip bölgelerde yeni kış lastiği MICHELIN Alpin 6’yı önerirken; hafif ya da sık rastlanmayan ağır kış koşullarının yaşandığı bölgelerde ise 3PMSF işaretine sahip MICHELIN CrossClimate+ lastiklerini öneriyor.

Yeni MICHELIN Alpin 6

Evergrip Teknolojisi ile üretilen YENİ MICHELIN Alpin 6, zorlu kış koşullarında yeniyken de, aşındığında da güvenli yol performansı sağlıyor. Böylece sürücülerin araçlarından alacakları performansı katlıyor; güvenli ve uzun ömürlü bir sürüş deneyimi sunuyor. Aşındığında bile maksimum performans ve güvenlik sunan MICHELIN Alpin 6, aşınmış lastikler arasında gerçekleştirilen karlı zemin testlerinde, rakipleri arasında hızlanma ve çekiş performansında ilk sırada yer alıyor. Aşınmış lastik performansıyla ise rakiplerinden 5.9 metre daha kısa fren mesafesiyle güvenliği üst seviyeye çıkarıyor.

YENİ MICHELIN Alpin 6’nın çok katmanlı sırt bileşeni teknolojisiyle aşındıkça değişen sırt deseni sayesinde lastik ömrü boyunca performansı korunuyor. Pazar ortalamasından yüzde 27 daha uzun ömürlü olan MICHELIN Alpin 6, uzun ömürlülükte mükemmel performansını ispatlıyor.

MICHELIN CrossClimate+

Michelin’in uzun ömür avantajı ve az sıklıkla kış koşullarına maruz kalan kullanıcılar için önerdiği devrim niteliğindeki kış sertifikalı yaz lastiği MICHELIN CrossClimate, hem yaz hem de kış lastiklerinin üstün yanlarını tek bir lastikte birleştiriyor. Kuru zeminde kısa mesafede fren yapma imkanı, ıslak zeminde frenlemede “B” derecesi ve kış mevsiminde kullanım için 3PMSF işaretine sahip MICHELIN CrossClimate+ ile de uzun lastik ömrü, geliştirilmiş kış performansı ve konfor özellikleriyle sürücülere büyük avantajlar sağlıyor.

İlk kilometreden itibaren diş derinliği yasal sınırı 1.6 mm’ye gelinceye kadar performansından ödün vermeyen MICHELIN CrossClimate+ geniş ebat yelpazesiyle sürücülere kuru zeminde premium yaz lastiği özellikleriyle mükemmel performans sunarken; karla kaplı zeminde ise bir kış lastiği kadar yüksek performans göstermeye devam ederek mükemmel deneyim yaşatıyor. MICHELIN CrossClimate+ üst sınıf 4 Mevsim lastik pazarının ortalamasından %25 daha uzun ömürlülüğüyle dikkat çekiyor.