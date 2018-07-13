Mitsubishi Eclipse Cross’ta indirim

Yeni Mitsubishi Eclipse Cross 7.500TL’ye varan takas indirimiyle sahiplerini bekliyor.

Mitsubishi Motors’un “SUV” modeli olarak piyasaya sürdüğü Eclipse Cross, dikkat çekici tasarımı, sürüş dinamikleri ve yenilikçi detayları ile Temmuz ayına özel sunduğu kampanyasıyla yolların tozunu attırıyor. 1 – 31 Temmuz tarihleri arasında geçerli kampanyada araç kıstası olmadan her araç takasa kabul ediliyor. Anahtar teslim fiyatı üzerinden gerçekleşecek takas fırsatlarında, 7.500TL’lik indirim en üst paket olan Instyle modeli özelinde sunuluyor. Temmuz sonuna kadar geçerli olan kampanyayla Eclipse Cross şehrin sokaklarını saracak.

4×4 SİSTEMİ

Coupe tasarımı, keskin ve maskülen hatlarının yanı sıra, benzersiz bir sürüş deneyimi sunan Eclipse Cross, Mitsubishi Motors’un yeni dizayn felsefesinin startını verirken, içinde bulunduğu SUV segmentine yenilikçi özellikler getiriyor. Eclipse Cross, markanın 40 yıllık SUV uzmanlığı, 80 yıllık 4×4 geçmişi ve 30 yıllık All-Wheel-Control (S-AWC) teknolojisinden güç alıyor. Mitsubishi Motors, günümüzün ihtiyaçlarını göz önüne alarak Eclipse Cross’ta birçok yeni teknolojik çözümü bir arada sunuyor. Orta konsola yerleştirilen Apple Car Play uyumlu Smartphone Link Display Audio (SDA) sistemi ve touchpad kontrol mekanizması sayesinde sürücü, yoldan gözünü ayırmadan müzik sistemi ve akıllı telefon fonksiyonlarını kullanabiliyor.