Mitsubishi’den Yıl Sonu Fırsatları

Temsa Motorlu Araçlar, Mitsubishi Eclipse Cross ve L200 modellerinde yıl sonuna özel satış kampanyasına başladı.

Temsa Motorlu Araçlar, yıl sonuna özel yeni kampanyasıyla Mitsubishi Motors’un coupe SUV otomobili Eclipse Cross’u satın alacaklara “50.000 TL’ye varan indirim” ve pick-up segment lideri L200 alacaklara ise “%1 KDV’ye ek 10.000 TL’ye varan indirim” fırsatları sunuyor. Şehir hayatında modern çizgilerle var olmak isteyenler Mitsubishi Eclipse Cross’a, dayanıklı gövde yapısı ve üstün manevra kabiliyetiyle her arazide üstün performans isteyen pick-up meraklıları ise Mitsubishi L200’e 31 Aralık 2018’e kadar, avantajlı fiyatlarla sahip olabilirler.

Mitsubishi Motors’un yeni jenerasyon otomobillerinin ilki olan yeni coupe SUV modeli Eclipse Cross, dikkat çekici tasarımı, gelişmiş ileri güvenlik özelliklerine sahip sürüş dinamikleri ve sürücünün yoldan gözünü ayırmadan yönetebildiği akıllı telefon fonksiyonlarını kullanmasına olanak sağlayan Smartphone Link Display Audio sistemi gibi yüksek teknolojili donanımı ile öne çıkıyor. Benzersiz bir sürüş deneyimi sunan Mitsubishi Eclipse Cross, markanın 40 yıllık SUV uzmanlığı, 80 yıllık 4×4 geçmişi ve 30 yıllık All-Wheel-Control (S-AWC) teknolojisinden güç alıyor.

L200, Mitsubishi Motors’un yetmiş yıllık pick-up teknolojisi ile tasarlandı. Yüksek donanım seviyesine sahip olan Mitsubishi L200, ekonomik yakıt tüketimi ve kolay manevra kabiliyetiyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırıyor. Bir pick-up’ın sağlamlığının ve dayanıklılığının yanı sıra sınıfında öncü konfor ve güvenlik özelliklerine sahip olan Mitsubishi L200, RISE gövde yapısı, darbe emici şasisi ve gelişmiş süspansiyon sistemi sayesinde her türlü yol koşulunda rahatlıkla yol alıyor. Mitsubishi L200’lerin 6 farklı donanım versiyonu bulunuyor. Temsa Motorlu Araçlar, pick-up kategorisindeki güçlü oyuncusu Mitsubishi L200 ile rekabetçi pozisyonunu koruyor.