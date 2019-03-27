Mobil 1 ‘GO’ dedi

Mobil Oil Türk’ün GO ile yürüttüğü işbirliği 6 yılı geride bıraktı. İşbirliğiyle birlikte Mobil 1TM’in sunduğu avantajlardan daha fazla araç kullanıcısının faydalanması hedefleniyor.

Mobil Oil Türk A.Ş., akaryakıt istasyonu GO ile markanın faaliyetlerine başladığı 2013 yılından bu yana yürüttüğü işbirliğinde 6 yılı geride bıraktı. Mobil Oil Türk A.Ş., Mobil 1TM’in Türkiye genelindeki tüm GO istasyonlarında araç kullanıcıları ile buluşmasını sağlayan işbirliğini uzun yıllar devam ettirmeyi amaçlıyor. Mobil Oil Türk A.Ş., bu yıl yapılan anlaşma kapsamında devam eden işbirliğini, alanında dünyanın en büyük organizasyonları arasında yer alan, petrol ve LPG sektörünün İstanbul’daki buluşma noktası olarak adlandırılan Petroleum Istanbul 2019’da GO standında yer alarak söz konusu işbirliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

İŞBİRLİĞİ 6 YILDIR SÜRÜYOR

Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç “Mobil Oil Türk A.Ş. olarak hem yurtiçindeki hem de yurtdışındaki çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Sektördeki birçok isme yürüttüğümüz projelerle örnek oluyoruz. Ve projelerimizin uzun soluklu ve sürdürülebilir olması da bizim için çok kıymetli. 6 yıldır Türkiye’nin Yeni Nesil Yakıt İstasyonu GO ile yürüttüğümüz işbirliği de bu çalışmalar arasında yer alıyor. Bu birlikteliğimizi daha uzun yıllar devam ettirmeyi hedeflediğimizi belirtmek isterim. Bu işbirliğinin dünyanın önde gelen sentetik yağ markası Mobil 1TM’in sunduğu avantaj ve faydalardan daha çok kullanıcının faydalanması adına son derece önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.