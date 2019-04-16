Mobil Oil Türk hızlı büyüme virajında

Mobil Oil Türk’ün Genel Müdürü Münci Bilgiç, zor bir yıl olmasına rağmen Türkiye pazarındaki tecrübeleri ve aldıkları önlemler sayesinde 2018’i hedefleri doğrultusunda kapattıklarını belirtti. Bilgiç, 2019 yılı hedeflerinin ise Türkiye pazarının üzerinde büyümek olduğunu söyledi.

Mobil Oil Türkiye, Antalya Belek’te Türkiye’nin dört bir yanından gelen distribütörleriyle bir araya geldi. “Powering Growth” (Büyümeyi Güçlendiriyoruz) ve “Pipeline” (etkin satış süreci yönetimi) temaları ile düzenlenen etkinliğe Mobil Oil Türk Ailesi’nden 180 distribütör ve 20 pazarlama çalışanı olmak üzere 200’den fazla katılım sağlandı. Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Mobil Oil Türk A.Ş. Genel Müdürü Münci Bilgiç, Mobil Oil Türk Ailesi olarak 2018 yılına planlar doğrultusunda başlayarak, başarılı bir giriş yaptıklarını; geçmiş tecrübeleri sayesinde aldıkları önlemlere ek olarak yönetim beceri ve stratejileriyle geçen yılı hedeflerini yakalayarak bitirmeyi başardıklarını vurguladı.

PAZARDAN DAHA İYİ OLACAĞIZ

Bilgiç, 2019 hedefleri hakkında ise şu bilgileri verdi: “Biz Mobil Oil Türk olarak, otomotiv sektöründe bir miktar üretim daralması, buna bağlı olarak yeni araç satışlarında küçülme olmasını bekliyoruz. Bunların yanında, 2. el araç satışları ile araç bakımlarında, orta ve uzun vadede talebin artacağını öngörüyor, planlarımızı da bu doğrultuda revize ediyoruz. Tüm bu gelişmeler ışığında bu yıl Türkiye’de pazar büyümesinin üzerinde bir büyüme hedefliyoruz.” İki gün süren etkinliğin ilk gününde gerçekleştirilen açılışın ardından PDR International’dan Cenk Sağdam “Etkin Satış Süreci Yönetimi” konulu bir seminer verdi. Mobil Oil Türk distribütör toplantısı, ikinci gün gerçekleştirilen fonksiyonel toplantılar ve eğlenceli takım aktivitesinin ardından gala yemeği ile son buldu.