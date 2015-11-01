Modifiyeli Hyundai’ler sahneye çıkıyor

Hyundai, modifiye tutkunlarının ilgisini çekecek üç modelini Sema Fuarı için özel olarak hazırladı. IONIQ Hybrid, Tucson ve Elantra Sport, dünyanın önde gelen modifiye firmaları Bisimoto, Vaccar ve Blood Type Racing ile Hyundai Ar-Ge mühendislerinin ortak çalışması sonucu daha fazla performans vaad ediyor.

Dünyanın en önemli otomotiv fuarlarından biri olan Sema Fuarı, bu yıl da yine performanslı ve etkileyici otomobillere ev sahipliği yapacak. Amerika Las Vegas’ta düzenlenecek olan fuar, 31 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında kapılarını ziyaretçilere açık tutacak. Bu özel şova üç farklı modeliyle katılacak olan Hyundai ise hız tutkunlarının ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda ülkemizde de satışına başlanan IONIQ Hybrid, performans kokan HyperEconiq konseptiyle fuardaki en fazla ilgi görecek araçlardan biri. Bisimoto Tuning tarafından hazırlanan araçta, hacimsel verimlilik için geliştirilmiş bir egzoz sistemi kullanılıyor. Ultra hafif yapısı sayesinde süper spor araçların gözbebeği olan Carbon Revolution ise 19 inçlik jantlarıyla HyperEconiq’e hem görsel hem de performans anlamında katkıda bulunuyor. Bunun dışında Bisimoto Dream gövde kiti, Progress Performance coilover süspansiyon sistemi ve Recaro Pole Position yarış koltukları da araca fuar için eklenen bir diğer parçalar. Yeni bir işletim ve supap zamanlama sistemine de ev sahipliği yapan HyperEconiq, ortalama olarak 100 km’de 3.5 litre yakıt tüketiyor.

HYUNDAI TUCSON SPORT

Sema Fuarı’ndaki bir diğer göz alıcı Hyundai modeli ise Vaccar ile ortaklaşa geliştirilen Tucson Sport. Son derece agresif bir tasarıma sahip olan Vaccar Tucson Sport, etkileyici turbo crossover performansını ve stilini temel alıyor. Önemli güç aktarma organları, frenleri, süspansiyonu, bilgi eğlence sistemi, etkileyici görünüme sahip aerodinamik tamponları ve diğer gövde parçalarıyla öne çıkan Vaccar Tucson Sport, iç mekanda da oldukça güçlü Soundstream müzik sistemine sahip.

ELANTRA SPORT

Hyundai’nin tüm dünyada en çok bilinen modeli Elantra da fuardaki bir diğer güçlü model. Blood Type Racing tarafından modifiye edilen Elantra Sport, 1.6 litrelik turbo motoruna yapılan işlemlerle öne çıkıyor. Torcon hava filtresi kiti (CAI) ve Pierce Motorsports komple egzoz sistemiyle rahat nefes alan ve atık gazları aynı şekilde dışarı atan Elantra BTR’de ayrıca yeni işletim sistemi (ECU), su/methanol enjeksiyon sistemi, 19 inç SSR jantlar, HSD coilover süspansiyon, Pierce Motorsports alt-üst kule gergileri, viraj denge çubukları ve Aerotek tamponlar ve difözür de bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 70 binden fazla kişinin ziyaret ettiği fuarda yaklaşık 3000’e yakın yeni ürün tanıtılmış olacak. Fuar için özel olarak hazırlanan modifiyeli otomobiller, performans parçaları ve özel aksesuarlar katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanıyor.