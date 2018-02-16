Hyundai, yeni hidrojen yakıt hücreli SUV modeli NEXO Fuel Cell ile en uzun mesafeli otonom sürüş denemelerini gerçekleştirdi ve Seul’den Pyeongchang’a kadar 190 kilometrelik yolu sürücüsüz bir şekilde kat etti.

Hyundai, SUV segmentindeki etkinliğini yeni modelleriyle artırmaya devam ediyor. Her geçen gün yeni bir model ile otomobil severlerin karşına çıkan Hyundai, bu iddiasını hem ekonomik çevre dostu hem de kendi kendine gidebilen (Autonomous) ürünleriyle perçinlemiş oluyor.^Geçtiğimiz ay CES Fuarı’nda tanıttığı NEXO FCEV (Fuel Cell Electric Vehicle) modelinin Güney Kore’deki ilk uzun sürüş denemesini yapan Hyundai, başkent Seul’den Pyeongchang şehrinde düzenlenen kış olimpiyatlarına sürücüsüz olarak gitti. 2018 Uluslararası Kış Olimpiyatları’nda da spor severlerle bir araya gelen NEXO, katılımcılarla beraber test sürüşlerine devam etti.

190 KİLOMETRELİK TEST SÜRÜŞÜ

Toplam 190 kilometreyi bulan test sürüşünde, beş adet NEXO kullanılırken herhangi bir insan müdahelesi olmadan yoğun trafik dahil aracın çeşitli yol koşullarındaki tepkileri ve reaksiyonları gözlemlendi. NEXO, bu sürüşüyle dünyada bir ilke imza attı ve çevre dostu bir otomobilin ilk kez sürücüsüz yol yapmasına öncülük etmiş oldu. Daha önceki otonom testler genelde şehir içinde ve düşük hızlarda yapılırken bu kez 100-110 km/s’lik yasal limitler içerisinde gerçekleştirildi. NEXO, LiDAR, kamera, GPS ve sensörler ile donatılırken, sollama veya sıkışık trafiği algılayarak herhangi bir komuta gereksinim duymuyor. Hyundai, 2030 yılına kadar bir çok pazarda, tamamen otonom özelliğe sahip araçları yaygınlaştırmış olacak.