Nissan 2016’da satış rekoru kırdı

Nissan, 2016 yılında yüzde 2,5 büyüyerek dünyada 5.559.902 araç satışı ile rekor kırdı. Renault Nissan ittifakı ise 2016 yılında Mitsubishi Motors’un katılımıyla birlikte toplam 9.961.347 araç satışı yaparak dünyanın en büyük dördüncü otomotiv grubu oldu.

Nissan 2016 yılında yüzde 2,5 büyüme ile 5.559.902 otomobil ve ticari araç ile rekor seviyede satış gerçekleştirdi. Şirket ABD ve Çin’de sırasıyla yüzde 5,4 ve 8,4’lük büyüme kaydederek her iki pazarda da yeni rekor kırdı. Türk otomotiv pazarının bir önceki yıla göre yüzde 1,6 büyüdüğü bir yılda, Nissan Türkiye, yüzde 21 büyüme ile hem pazar payını önemli oranda artırdı, hem de sene başında hedeflediği yüzde 10 büyüme hedefini ikiye katlamış oldu. Otomotiv sektöründe yaşanan ÖTV artışı, kurlardaki sert dalgalanmaya rağmen 2016 yılında 32 bin 53 adet araç satışı ile bir rekora imza atan Nissan, 2015 yılında yüzde 2,73 olan pazar payını yüzde 3,26’ya çıkardı.

TÜRKİYE’DE QASHQAI VE X-TRAIL RÜZGARI

Nissan SUV ailesinin vazgeçilmezleri Qashqai ve X-Trail, Nissan’ın dünyada ve Türkiye’de en çok ses getiren modelleri oldu. JATO 2016 yılı verilerine göre dünyada en çok satılan SUV Nissan X-Trail olurken, aynı zamanda dünyanın en çok satan 5. Modeli olarak da yerini aldı. 2016 yılında 18 bin 365 adet satış ile Nissan Qashqai ise Türkiye’de en çok satılan SUV olma başarısını yakaladı. Nissan’ın bir başka önemli ürünü olan, geniş kitlelerin kullanımına sunulan ilk seri üretim elektrikli otomobili Nissan LEAF 2010 Aralık ayındaki lansmanından bu yana 250 binden fazla satış kaydederek dünyanın en çok tercih edilen elektrikli aracı oldu.

RENAULT-NISSAN İTTİFAKI

Tüm dünyada toplam 9,96 milyon adet araç satışı gerçekleştiren Renault-Nissan İttifakı 2016 yılında önemli bir büyüme kaydetti. Geçen yıl ittifaka ait markaların toplam satışları dünyada satılan her dokuz otomobilin birine denk geliyor. Mitsubishi Motors, şirketin yüzde 34 hissesinin Nissan tarafından alınmasıyla geçtiğimiz sonbaharda ittifaka katıldı ve bu katılımla birlikte 2016 yılında ittifak dünyanın en büyük dördüncü şirketi seçildi.