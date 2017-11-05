Nissan büyümeye devam ediyor

Nissan Motor Co. Ltd. Eylül ayı ve Nisan-Eylül 2017 aylarını kapsayan 6 aylık üretim ve satış sonuçlarını açıkladı. Nissan’ın Eylül ayı global satışları %10 artış gösterirken üretimi ise %5 arttı.

Nissan, global çaptaki üretim, ihracat ve satış verilerini açıkladı. Bu verilere göre Nissan’ın Nisan-Eylül periyodunu kapsayan dönemdeki global üretim sayısı 5 ay üst üste bir önceki yılın üretim adetlerini geçerek Eylül ayında rekor kırdı. Nissan’ın küresel satışları ise 14 ay üst üste bir önceki yılın satış adetlerini geçerek Eylül ayında rekor seviyeye ulaştı. Nissan’ın Eylül ayındaki global üretim rakamı yarım milyonun üzerine çıkarak Eylül 2016’ya göre %5 artış gösterdi. Nisan-Eylül döneminde ise üretim sayısı 2,83 milyonun üzerine çıkarak bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,8 artış kaydetti. Eylül ayında 537 bin otomobil satan Nissan, geçen yılın aynı dönemine göre %10 daha fazla satış gerçekleştirdi. Global satış sayısı, Nisan-Eylül döneminde 2,78 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %5,8 artış gösterdi. Nissan’ın performansından duydukları memnuniyeti ifade eden Başkan Yardımcısı Daniele Schillaci: “Hem küresel üretimimiz, hem de satışlarımızla yılın ilk altı aylık döneminde rekor kırdık” dedi ve sözlerini: “Bu yaz Avrupa’da satışa sunmaya başladığımız yenilenen Nissan Qashqai ve Çin’deki Sylphy ve X-Trail modellerimize olan yoğun talep büyümemizi hızlandırdı. Gelecek sene yeni Nissan LEAF modelimizi ABD ve Avrupa pazarlarında sunmaya başlayacağız ve Nissan Intelligent Mobility’i tanıtmaya devam edeceğiz.” şeklinde tamamladı.

X-Trail ve Qashqai Lider

Temmuz ayında dünya ile aynı anda Türkiye’de piyasaya çıkan dünyanın en çok satan SUV modeli ve Ekim ayı başında satışa çıkan Avrupa’nın en çok satan crossover modeli Qashqai ile dikkatleri üzerine çeken Nissan, Ekim ayında toplam 4301 adet satış ile pazardan %4,7 pay aldı. Nisan-Ekim dönemindeki satış rakamı 19 bin 470 olan Nissan, pazardan %3,46’lık pay aldı. Dünyada satış rekorları kıran X-trail ve Qasqai ile liderliğini sürdüren Nissan, X-Trail ile Ekim ayının en çok satan SUV modeli oldu. Ekim ayında satışa çıkan Qashqai ise Eylül ayına göre Pazar payını %75 arttırarak, segmentinde satılan her 3 otomobilden biri oldu. Nissan’ın Türkiye’de artan pazar payını değerlendiren Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök, “Nissan Intelligent Mobility vizyonunun parçası olan otomobillerimize olan yoğun ilgiden oldukça memnunuz. Bu yaz satışa çıkan X-Trail ve geçen ay satışa çıkan yeni Qashqai’nin bu artışa katkısı oldukça büyük. Bu artışın yıl sonuna dek devam edeceğini öngörüyoruz.” dedi.