Nissan geleceğin bayilerini yetiştiriyor

9 saat önce

Japon otomotiv devi Nissan, geleceğin otomotiv bayilerini yetiştirmeyi amaçladığı Nissan Generation eğitim programını başlattı.

Nissan, yetkili satıcılarının ikinci kuşağını Nissan kültürü ile tanıştırmayı ve akademik formasyon çerçevesinde birikimlerini arttırarak geleceğin otomotiv bayilerinin yetiştirilmesini amaçladığı Nissan Generation adlı gelişim programını, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi BÜYEM işbirliğiyle başlattı. Nissan Generation, Nissan’ın dinamik ve heyecan uyandıran tarzını bayi yönetimi vizyonuna da yansıtmak için marka, satış ve pazarlama yönetimi, müşteri odaklılık gibi çeşitli gelişim konularını farklı modüllerle uzman kadro tarafından geleceğin bayilerine sunuyor. 24 gün sürecek olan program 13 farklı modülden oluşuyor. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve danışmanları tarafından verilecek olan eğitimde ayrıca Nissan Türkiye’nin üst yönetim kadrosu da katılımcılara bilgi ve tecrübelerini aktarıyor. Geleceğin otomotiv bayi liderlerinin yetiştirilmesinin amaçlandığı Nissan Generation ile katılımcılar bilgiye hem farklı konularda belirlenmiş zengin eğitim içeriğiyle, hem de diğer sektörlerden isimlerin katılacağı seminerlerle ulaşıyor. Eğitim çerçevesinde ayrıca 2017’deki Cenevre Auto Show gezisi de bulunuyor. 360 derece eğitim sunma özelliği taşıyan programda katılımcılar, bir yandan uzmanlıklarını arttırıcı projeler gerçekleştirirken, diğer yandan çalışma hayatlarına katkı sağlayacak gelişim çalışmalarında da yer alıyorlar.