Nissan GT-R mı şampiyonlar ligi mi daha heyecanlı?

Nissan, Loughborough Üniversitesi işbirliği ile bir UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ve ikonik modeli GT-R’ın insan üzerindeki heyecan etkisini ölçümleyen bir deney gerçekleştirdi.

Loughborough Üniversitesi’ndeki spor bilimi uzmanları ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında Nissan karma veri endeksini izlemek ve toplamak için katılımcıları giyilebilir teknoloji ile donattı. Bu yolla heyecanın neden olduğu fizyolojik etkiyi incelemek ve sonuçta hangi aktivitenin daha heyecan verici olduğunu belirlemek için nabız, solunum hızı ve elektrodermal aktivite gibi veriler toplandı. UEFA Şampiyonlar Ligi canlı futbol maçı izleyen bir gönüllüden elde edilen verilerle, profesyonel sürücülerin Belçika’daki ünlü Spa-Francorchamps pistinde Nissan GT-R ile gerçekleştirdiği sürüşlerde yolcu koltuğuna konuk olan gönüllüden elde edilen veriler karşılaştırıldı.

SENSÖRLER KULLANILDI

Deneyle alakalı değerlendirme yapan Loughborough Üniversitesi’nden Dr. Dale Eslinger, “Bir futbol maçının mı, yoksa Nissan GT-R gibi son derece hızlı bir spor otomobilin yan koltuğunda olmak mı daha heyecan verici? Yaptığımız deneyle bu soruya bir cevap aradık. Nissan Heyecan Endeksi’nin bir parçası olarak yapılan araştırmada, katılımcıların bu heyecan verici anlara olan fiziksel tepkilerini anlamak için yenilikçi sensör verileri kullanıldı” ifadelerini kullandı.

NISSAN GT-R İLE HIZLI SOLUNUM

İki deney süreci boyunca futbol taraftarları ile Nissan GT-R yolcularının nabızlarının genel olarak benzer seviyede olduğunu söyleyen Dr. Dale Eslinger, “Gol veya keskin bir dönüş anında nabzın ciddi oranda arttığını gördük. Gönüllüler arasındaki farklılık solunum hızı noktasında belirgin hale geldi. Maç esnasında solunum hızı zaman zaman artıp azalıyor hatta izleyenler çok kritik anlarda nefesini bile tutuyor. Nissan GT-R yolcularının solunum hızının ise sürekli olarak arttığını gözlemledik” dedi.

570 BEYGİR GÜCÜNDE

2017 model Nissan GT-R’nin ödüllü motorunun gücü arttı. Arttırılan turbo basıncı ve her bir silindir için bağımsız olarak kontrol edilen ateşleme zamanlaması sayesinde gücü 20 HP artan 3,8 litre hacimli Twin-Turbo V6 motor 6800 d/d’de 570 HP (419 kW) güç üretiyor. Sadece daha fazla güç üretmekle kalmayan motor orta devir (3200 d/d ve üzeri) seviyelerinde daha çabuk hızlanma ve daha geniş bir devir bandı boyunca maksimum tork üretimi sağlıyor. Ayrıca GT-R heyecan uyandıran motor sesi de sürüş heyecanını daha üst seviyeye taşımak üzere geliştirildi.