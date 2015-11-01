Nissan heyecanı devam ediyor

21 saat önce

Nissan, Haziran ayında tüketicilere cazip fırsatlar sunuyor. Yaz başlarken bir Nissan sahibi olmak isteyenler birbirinden avantajlı finansman seçeneklerinden ve nakit alım indirimlerinden aynı anda yararlanabilecek.

Japon otomobil devi Nissan, Haziran ayına özel fırsatlarla yaz heyecanını yollara taşıyor. Ay boyunca şehrin vazgeçilmezi Micra’da ve yüksek enerjili modeli Juke’da yüzde sıfır faiz ve 12 ay vade fırsatı sunan Nissan, Micra için 12 bin TL, Juke için ise 18 bin TL krediyi tüketicilerle buluşturuyor. Nissan SUV ailesinin prestijli üyesi X-Trail ve segmentinde lider konumda bulunan Qashqai modelleri, 0,99 faiz oranı ve 15 ay vadeli 40 bin TL kredi fırsatıyla Nissan Showroom’larında sahiplerini bekliyor.

PULSAR’DA 15 AY VADE

Ailelerin gözdesi Pulsar‘da ise, 2016 modellerinde, yüzde 0,99 faiz 15 ay vadeli 40 bin TL kredi imkanı bulunuyor. Tüm Nissan modellerinde sunulan cazip finans fırsatlarına ek olarak bayilerde Nissan heyecanını yaşamak isteyenleri peşin alım indirimi bekliyor. Haziran ayı boyunca efsanevi pick-up modeli Navara’da, 2017 modellerinde, 40 bin TL krediye, 15 ay için yüzde 0,99 faiz ve 2.500 TL’ye varan peşin alım fırsatları bir arada sunuluyor.