Nissan İstanbul Autoshow’da geleceği tanıttı

Nissan, İstanbul Autoshow 2017’de Nissan Intelligent Mobility yaklaşımıyla geliştirdiği BladeGlider ve güncel modellerini otomobil severlerle buluşturuyor.

2016 yılında 32 bin 53 adet araç satışı ile Türkiye pazarında satış rekoru kıran Nissan, çevre dostu yaklaşımı ve spor otomobil sürüş dinamiklerini bir arada sunan BladeGlider ile İstanbul Autoshow’da hayranlık uyandırdı. Konsept tasarımı, elektrikli motor ve yüksek performans ile birleştiren BladeGlider, Nissan Intelligent Mobility’nin teknolojide lider olma yolunda olduğunu gözler önüne serdi. BladeGlider’ın, Nissan Intelligent Mobility’nin en önemli yansıması olduğunu ifade eden Nissan Genel Müdürü Sinan Özkök yapmış olduğu değerlendirmede; “BladeGlider, Nissan’ın sürüş keyfi ile çevresel sorumlulukları birleştiren Nissan Intelligent Mobility stratejisinin en başarılı yansımasıdır. Sektöre öncülük eden Nissan, otomobil meraklılarının sıfır emisyonlu gelecek için sabırsızlandığını biliyor ve BladeGlider ile sıfır emisyonlu spor otomobil geleceğinin çok da uzak olmadığını mükemmel bir örnekle gösteriyor. 0’dan 100 km/s hıza 5 saniyeden az zamanda ulaşan BladeGlider, Nissan’ın çevik ve yüksek verimlilik seviyesine sahip bir elektrikli otomobil sunma ve elektrikli otomobil kavramına tamamen yeni bir boyut kazandırma vizyonunu temsil ediyor.’’ dedi.^Nissan olarak özellikle teknolojik gelişim ile üst segmentlerde görülen birçok yeniliği B segmentine kadar getirdiklerini belirten Sinan Özkök, sürüş güvenliği ve konforu ile müşterilerine daha heyecan verici ve daha keyifli bir deneyim yaşatmanın en büyük amaçları olduğunu söyledi.

272 BEYGİR GÜCÜNDE

2 yıl süren tasarım, mühendislik ve geliştirme çalışmalarının sonunda ortaya çıkan BladeGlider, 200 KW’lık güce ve 707 Nm torka sahip. BladeGlider tekerleklerden aldığı verilerle; hız, pillerin şarj durumu, enerji geri kazanım modu ve tork haritası gibi sürüşle ilgili bilgileri gelişmiş bilgi ekranında gösteriyor. Merkezi ekranı çevreleyen iki adet ekran, ön tekerleklerin hemen arkasına yerleştirilmiş olan geri görüş kameralarının görüntüsünü yansıtıyor. Nissan, İstanbul Autoshow’da ikinci salonda BladeGlider’ın yanı sıra Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından hem “2016 Yılının En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası” hem de “Navara Lansman İletişimi” projesiyle “Yılın Entegre İletişim Kampanyası” ödüllerinin sahibi olan efsanevi pick-up modeli Navara, 2016 yılında dünyanın en çok satan SUV modeli olan X-Trail, 2006 yılında lanse edildiğinden beri Nissan’ın Avrupa’da ve Türkiye’de en çok ses getiren modeli olan Qashqai ile Juke ve Pulsar modellerini de sergiliyor.